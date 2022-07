Come si chiama la moglie di Claudio Bisio e di che cosa si occupa: non tutti lo sanno

Claudio Bisio è un attore famosissimo, ma sapete come si chiama sua moglie e di che cosa si occupa? In pochi ne sono a conoscenza.

Un Giovedì sera completamente diverso dal solito, ma che senza alcun dubbio sarà ugualmente indimenticabile. Se su Rai Due, infatti, non ci sarà il classico appuntamento con il Tim Summer Hits, su Canale 5 verrà trasmesso un film imperdibile con protagonista indiscusso Claudio Bisio.

Nato a Novi Ligure nel 1965, Claudio Bisio ha da sempre avuto la passione per questo mondo! Pensate, dopo aver concluso i suoi studi liceali, ha scelto di iscriversi alla facoltà di agraria, ma molto presto si è reso conto della sua più grande aspirazione ed ha deciso non solo di abbandonare l’ambito scolastico, ma di conseguire il diploma presso il teatro piccolo di Milano. Da quel momento, la carriera del Bisio ha preso il volo! Attore di teatro e volto amatissimo televisivo, il buon Claudio è riuscito facilmente a farsi un nome nel mondo dello spettacolo italiano tanto da diventare uno dei suoi nomi più apprezzati. Cosa sappiamo, però, della sua vita privata? La sua carriera è nota a tutti, ma possiamo dire lo stesso del suo status sentimentale? Claudio Bisio è sposato dal 2003, ma come si chiama sua moglie? E, soprattutto, di che cosa si occupa la donna?

Claudio Bisio, come si chiama sua moglie?

In tantissimi si chiedono qualche informazione in più su Claudio Bisio! Se da una parte, però, conosciamo ogni cosa della sua carriera lavorativa, dell’altra cosa sappiamo sulla sua vita privata? Seppure sia un personaggio amatissimo, sembrerebbe che l’attore e comico di Novi Ligure adori preservare la sua sfera ‘intima’. Anche sul suo canale social ufficiale, ad esempio, sono davvero minime gli scatti che il buon Bisio condivide in compagnia della sua famiglia. Proprio qualche giorno fa, ad esempio, ha pubblicato una foto insieme alla sua splendida moglie, con cui è convolato a nozze nel 2003 dopo diversi anni di fidanzamento. La domanda che adesso vi facciamo è: siete curiosi di sapere come si chiama e di che cosa si occupa la donna che rubato il cuore di Claudio Bisio?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il primo incontro tra Claudio Bisio e sua moglie si avvenuto nel lontano 1992. Entrambi giovanissimi, si sono conosciuti ad una festa e da quel momento non si sono mai più lasciati. Chi è lei? La moglie di Claudio Bisio si chiama Sandra Bonzi ed è nata a Bolzano nel 1964.

Sapete di che cosa si occupa?

Che professione svolge Sandra Bonzi, moglie di Claudio Bisio? Oltre ad essere una scrittrice – proprio recentemente, come annunciato, è uscito il suo nuovo libro, la bella Bonzi è anche giornalista ed ha collaborato con una serie di testate e programmi famosissimi.

Splendidi, non trovate?