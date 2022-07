È crisi profonda per una delle coppie più amate della storia di Uomini e Donne; l’indiscrezione fa tremare i fan.

L’indiscrezione sta facendo il giro del web negli ultimi giorni ed è una vera e propria doccia fredda per i fan della coppia. Una delle più amate tra quelle nate a Uomini e Donne, che, a quanto pare, starebbe vivendo una forte crisi.

Secondo quanto rivelato attraverso Instagram dagli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza, i due si sarebbero allontanati nell’ultimo periodo. Nessun annuncio, al momento, da parte dei diretti interessanti, ma dai rispettivi profili social è trapelato qualche indizio… Scopriamo i dettagli.

Uomini e Donne, una delle coppie più belle è in crisi: brutta notizia per i fan

“Purtroppo è vera la notizia che i due stanno attraversando un momento di profonda crisi dovuta a problemi personali (zero tradimenti o mancanze di rispetto). Semplicemente lati caratteriali diversi che hanno portato i due ad allontanarsi”. Queste le parole di Amedeo Venza, che, attraverso le sue stories di Instagram, ha confermato le voci di una presunta crisi tra due amatissimi protagonisti di Uomini e Donne. Il blogger ha spiegato di aver sentito telefonicamente entrambi, che con poche parole gli hanno confermato tutto. Deianira Marzano ha aggiunto che l’ex corteggiatrice sarebbe tornata a Roma.

Parliamo di Davide Donadei e Chiara Rabbi, coppia nata a Uomini e Donne all’inizio del 2021. Il tronista pugliese scelse proprio lei al termine del suo percorso in trasmissione, preferendola alla sua ‘rivale’ Beatrice Buonocore. E, fuori dalle telecamere, i due hanno iniziato una relazione solida, fatta di fiducia, rispetto e progetti seri. Qualcosa, però, sembra essere andato storto e, oggi, i due sarebbero separati.

Al momento i due ex protagonisti di Uomini e Donne non hanno parlato della vicenda, ma sui social non si mostrano insieme da un bel po’. Inoltre, nelle scorse ore, Davide ha condiviso su Tik Tok un post riguardante la gelosia, mentre Chiara, su Instagram, un pensiero che parlava di un amore tormentato: “Quei due erano così complicati, lui troppo orgoglioso, lei troppo strana”, sono le prime parole del messaggio. Una crisi subentrata per motivi di gelosia? Questo non è chiaro, ma quello che purtroppo appare certo è che la crisi ci sia e che, al momento, tra i due le cose non funzionino al meglio. Un brutto colpo per i tantissimi fan della coppia che, sin dall’esperienza a Uomini e Donne, non hanno mai smesso di seguirli e supportarli.

Non possiamo che attendere eventuali aggiornamenti, augurandoci che tra Chiara e Davide possa tornare al più presto il sereno e che le voci di crisi siano spazzate via. E voi, ricordate il loro percorso nella trasmissione di Maria De Filippi?