Difficile riconoscerlo fuori dal set: l’attore di Un Altro Domani sembra un’altra persona!

Difficile riconoscerlo fuori dal set: l’attore che interpreta Angel in Un Altro Domani sembra un’altra persona.

Una soap opera che sta appassionando milioni di telespettatori. Parliamo di Un altro domani, la serie spagnola che Mediaset ha proposto questa estate, in sostituzione di Uomini e Donne.

Una soap avvincente, che si sviluppa su due archi temporali differenti, ma intrecciati: la storia di Julia, ambientata i giorni nostri, e quella di Carmen, nella Guinea degli anni Cinquanta. Carmen era la nonna di Julia e i destini delle due protagonisti sono uniti oltre il tempo. Tra i personaggi più amati della soap c’è lui, Angel, che fa parte della storia degli anni ’50. Ad interpretarlo è il giovane Ivan Lapadula, curiosi di vedere com’è l’attore fuori dal set? Resterete sconvolti!

È Angel in Un altro Domani: l’attore è irriconoscibile fuori dal set

Angel Godoy è il figlio della spietata Patricia, la vera ‘cattiva’ della serie tv Un altro domani. Molto diverso dalla sua mamma è Angel, la cui unica colpa è quella di essere innamorato di Ines Acevedo, impiegata della biblioteca. La donna è sposata con il terribile Ventura e portare avanti la relazione clandestina, per i due amanti, è davvero rischioso. Come finirà? Non ve lo spoilereremo!

Vi mostreremo, però, com’è Angel fuori dal set. Nella serie, Angel indossa gli occhiali e sfoggia un’acconciatura tipica di quell’epoca. Il suo alter ego Ivan Lapadula ha una chioma ben più lunga e spettinata! Classe 1997, nato a Valencia da mamma spagnola e papà italiano, il giovane attore ha iniziato a studiare recitazione a 12 anni, spinto da una forte passione. È apparso in diverse serie, ma il successo arriva proprio con Dos Vidas, titolo originario di Un altro domani. Nei panni di Angel lo conosciamo benissimo, ma siete curiosi di vedere com’è l’attore fuori dal set? Ecco uno degli ultimi scatti condivisi da Ivan sul suo canale ufficiale di Instagram:

Capelli lunghi e ‘selvaggi’, niente occhiali e un po’ di barbetta: l’attore è quasi irriconoscibile e non sembra essere Angel! Un personaggio al quale Ivan Lapadula deve molto. “Ho imparato molto da Angel, molto da me. Non ho parole per esprimere tutto questo, amo troppo il mio lavoro, amo quello che faccio. Grazie Angel per avermi permesso di essere parte di te”, ha scritto l’attore su Instagram al termine delle riprese della soap.

Anticipazioni Un altro domani

Nelle prossime puntate, Julia dovrà affrontare un imbarazzante imprevisto. Nel girare un video promozionale per la sua attività, le sue immagini in biancheria intima diventeranno virali, scatenando la rabbia della mamma e i commenti degli abitanti del paese. L”incidente’, però, finirà per aiutare la ragazza. In Guinea, Patricia e Ventura stringeranno un accordo per far sì che Carmen sposi Victor.