Dopo il GF Vip è tornato con la sua ex: in casa aveva iniziato una storia d’amore

Dopo il GF Vip è tornato con la sua ex: la foto che nessuno si aspettava è apparsa sul suo canale Instagram.

È stato uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione del GF Vip. E, nella casa più spiata della tv, ha iniziato anche un’emozionante storia d’amore. Oggi, però, ha ritrovato la felicità con un’altra donna, che conosceva già…

Si, perché come testimoniano diversi scatti apparsi su Instagram, l’ex concorrente del GF Vip sembra proprio essere tornato con la sua ex fidanzata. I due erano ancora legati quando lui entrò nella Casa, ma il gieffino decise di chiudere la storia proprio per viversi la nuova emozione all’interno del reality. A questo punto, però, c’è stato un ritorno di fiamma! Scopriamo i dettagli.

L’ex concorrente del GF Vip è tornato con la sua ex: nella casa aveva iniziato una storia d’amore

Foto che lasciano poco spazio ai dubbi: Biagio D’Anelli ha ritrovato l’amore! Ma non con una ragazza qualsiasi… L’ex concorrente del GF Vip, infatti, è tornato con la sua ex fidanzata, Silvana Curcio. Nelle scorse ore, Biagio ha condiviso uno scatto in cui si mostra più unito che mai a Silvana, ma non è il primo che apparse sul suo Instagram negli ultimi mesi. Dopo la rottura avvenuta nel corso del GF Vip, pare proprio che tra i due sia tornato il sereno.

I fan ricorderanno che, nella casa, Biagio ha iniziato una storia con Miriana Trevisan, della quale aveva dichiarato di essere innamorato. Per quel motivo decise di porre fine alla storia con Silvana, che, in quel momento, stava già vivendo un periodo di crisi stando a quanto raccontò Biagio. Usciti dalla casa, però, la relazione con Miriana non ha funzionato: i due si sono lasciati in malo modo dopo pochi giorni. Ma Biagio non è rimasto single a lungo ed ecco che, a pochi mesi dalla rottura, sul suo Instagram è riapparsa Silvana.

Non sono mancate le critiche nei confronti di D’Anelli: per alcuni, la storia con Silvana non era mai realmente conclusa e Biagio non ha mai avuto sentimenti sinceri nei confronti della Trevisan. Quel che è certo è che, ad oggi, Biagio e Silvana sono più uniti che mai. Ecco l’ultimo scatto condiviso dal pugliese sul suo Instagram:

Eh si, una coppia complice, che ha senza dubbio ritrovato la serenità. Non possiamo che augurare loro tanta felicità.

Le coppie nate al GF Vip 6: chi sta ancora insieme e chi no

Tra le coppie della scorsa edizione già ‘naufragate’ c’è anche quella formata da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, che si sono lasciati poco tempo dopo la fine del reality. Sono, invece, felicemente fidanzati Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, e Federica Calemme e Gianmaria Adinolfi. Non è scattato nulla, invece, tra la vincitrice Jessica Selassié e Barù: nonostante il forte feeling nato in casa, a telecamere spente i ‘Jerù’ non sono andati oltre una buona amicizia.