Dopo Temptation Island e il GF Vip grande gioia per lei, diventerà mamma

Dopo Temptation Island e dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, grande ed immensa gioia per lei: diventerà mamma per la prima volta!

Il suo ‘esordio’ davanti le telecamere e sul piccolo schermo è avvenuto nelle vesti di corteggiatrice negli studi Mediaset di Uomini e Donne. E’ poi giunta a Temptation Island e qualche tempo dopo ancora l’abbiamo ritrovata nel salotto della casa più spiata d’Italia, al Grande Fratello Vip.

Ad oggi si può dire che la sua vita sia praticamente cambiata. Vive una magnifica storia d’amore con il suo attuale compagno e vive ora uno dei momenti più belli e magici di sempre perché l’ex protagonista di Temptation Island sta per diventare mamma. L’annuncio sui social ha fatto il giro del web ed immediatamente sotto il post social sono arrivati infiniti commenti da parte dei followers dell’ex gieffina pronti a congratularsi con lei per la splendida notizia. Ma di chi stiamo parlando esattamente?

Dopo Temptation Island ed il GF Vip sta per diventare mamma per la prima volta: gioia immensa per lei

La sua precedente storia d’amore non è finita bene. Quella con Francesco Chiofalo è una storia che ormai Selvaggia Roma si è buttata alle spalle, ed oggi vive una splendida vita. Con un emozionante video sui social Selvaggia Roma ha fatto sapere di essere in dolce attesa. L’ex gieffina aspetta il suo primo figlio insieme al suo compagno Luca Teti al quale ha riservato un messaggio dolcissimo proprio nella didascalia del post tramite il quale ha fatto il grande annuncio. Dopo Temptation Island e dopo il Grande Fratello Vip è pronta a diventare mamma per la primissima molta!

Non sappiamo ancora se sia un maschietto o una femminuccia, ma all’interno del dolcissimo video Selvaggia ha mostrato il pancino che cresce e gli emozionanti momenti in cui ha sentito il battito per la prima volta. Un periodo di vita quello che sta vivendo tramite il quale attraversa il momento più bello di sempre e che mai avrebbe desiderato di vivere se non al fianco della sua dolce metà. Insieme a Luca Teti, Selvaggia Roma ha riscoperto se stessa ed ha ritrovato il sorriso ed oggi si sente felice e completa. Ma cosa sappiamo del compagno di Selvaggia Roma?

Chi è Luca Teti

I due hanno cominciato ad apparire insieme sui social a partire da Marzo 2021. Sono molto uniti ed insieme stanno costruendo una splendida famiglia. Luca Teti ha 27 anni ed è un grande sportivo. Gioca nel ruolo di attaccante nella squadra calcistica del Pomezia. Per il giovane sportivo questa non sarà la prima volta nelle vesti di papà perché da una precedente relazione, Luca Teti è diventato papà del piccolo Leo. Il piccolo ha conosciuto Selvaggia qualche tempo fa. I due oggi sono pronti ad allargare la famiglia. Ma per Selvaggia il nuovo mondo si tingerà di rosa o di azzurro? Questo ancora non lo sappiamo, ma siamo sicuri che in questo momento la coppia sta impazzendo di felicità!