Un giovanissimo Giuseppe Zeno in Incantesimo: è quasi difficile riconoscerlo

Giuseppe Zeno era giovanissimo quando ha recitato in Incantesimo: ricordate com’era nella serie?

A dicembre 2021 abbiamo visto Giuseppe Zeno nella serie televisiva Blanca; l’attore ha interpretato un ispettore di polizia con un passato segnato da problemi familiari. La protagonista, una giovane che ha perso la vista a 12 anni e con il sogno di entrare in polizia, è stata interpretata dall’attrice Maria Chiara Giannetta.

Nello stesso periodo Zeno è apparso sempre sul piccolo schermo in altre due fiction, Storia di una famiglia perbene con Simona Cavallari, una miniserie in onda su canale 5 in prima serata, e ancora, qualche mese prima, a settembre 2021, ha vestito i panni di Enrico Leoni, professore di matematica e fisica in Luce dei tuoi occhi al fianco di Anna Valle. Nel giro di pochi mesi abbiamo visto l’attore in ben tre fiction, una più bella e coinvolgente dell’altra.

Nelle ultime settimane abbiamo appreso dell’inizio delle riprese della nuova stagione di Luce dei tuoi occhi, come lo sappiamo? L’attore ha pubblicato più volte delle immagini social in cui fa sapere che stanno girando: “Un sabato di luglio, cosa vuoi fare? Si gira in centro oppure è il centro che gira?”, e nella foto appare anche l’attrice Anna Valle. Tra gli hashtag invece riporta ‘riprese in corso‘, ‘Vicenza’, ‘set’, ‘backstage’, ‘Luce dei tuoi occhi2‘. A quanto pare, quindi, le riprese della seconda stagione della fiction sono in corso.

Zeno è un attore che ci ha sempre sorpreso e non ha mai deluso le aspettative di chi lo segue fin dagli esordi. Tornando alla sua giovinezza, uno dei primi ruoli importanti rivestiti è quello di Alberto Fusaro in Incantesimo 5 e 6: lo ricordate? Vi mostriamo com’era quando ha recitato nella famosa serie televisiva.

Giuseppe Zeno era giovanissimo nel primo ruolo importante in Incantesimo: ricordate com’era allora?

Sono tanti i personaggi che Giuseppe Zeno ha vestito in questi anni; l’attore recita fin dal suo esordio al cinema, in televisione e al teatro. E’ sempre molto impegnato, basti pensare che negli ultimi mesi del 2021 lo abbiamo visto in tre ruoli diversi.

La sua carriera inizia da giovanissimo, con piccoli ruoli televisivi e cinematografici e nel 1997 esordisce sulla scena teatrale con Le Troiane di Euripide. Da quel momento ha spiccato letteralmente il volo. Sapete qual è stato uno dei primi ruoli importanti? Grazie alla serie televisiva Incantesimo ha ottenuto grande popolarità e grandi consensi.

Ecco com’era ai tempi della fiction, quando nella quinta e sesta stagione ha vestito i panni di Alberto Fusaro. Incantesimo è andata in onda dal 1998 al 2008 in dieci stagioni su Rai 1 e Rai 2. Zeno ha fatto parte del cast nel 2002 e nel 2003-2004. Dalla foto ripresa da una scena della serie notiamo quanto era giovane, aveva circa 26 anni. Lo ricordate nei panni di questo personaggio?