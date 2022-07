Grosso shock a La dottoressa Pimple Popper, Roger sconvolge tutti! Impressionante

Grosso shock a La dottoressa Pimple Popper, Roger sconvolge tutti: davvero impressionante quello che è successo al paziente.

Un caso decisamente sconvolgente, quello che si è presentato nello studio de La dottoressa Pimple Popper nel corso dell’ultima puntata della terza stagione, che ha lasciato tutti sconvolti. Il paziente di turno è il sessantenne Roger, che ha raccontato di aver voluto chiedere aiuto alla dottoressa per via del suo enorme naso. Guardate qui:

Mai visto nulla di simile, vero? In effetti, è proprio così! Nel corso delle puntate del programma, la dottoressa ha avuto la possibilità di vedere tanti casi simili a quello di Roger, ma questo ha sconvolto davvero tutti. Circa 11 anni prima della sua richiesta d’aiuto, il sessantenne ha visto aumentare la grandezza del suo naso dall’oggi al domani. La protuberanza, infatti, si è dapprima presentata come un brufolo, ma col passare del tempo è diventata sempre più grande fino a raggiungere delle dimensioni impressionanti. “Faccio fatica a respirare”, ha raccontato Roger alle telecamere. In effetti, la situazione era piuttosto complicata. Il naso del paziente, infatti, era decisamente deformato e se qualcuno non interveniva subito il sessantenne era disposto anche a compiere un gesto estremo. E, diciamoci la verità, non è assolutamente la prima volta che capita. Anche Corey, infatti, ha raccontato di averlo fatto per la disperazione, ricordate?

La dottoressa Pimple Popper, grosso shock per Roger: brutta notizia!

Non è assolutamente la prima volta che La dottoressa Pimple Popper ha avuto a che fare con casi di rinofima, ma questo di Roger è tra quelli più sconvolgenti e gravi mai visti fino ad ora. Oltre ad avere un naso decisamente enorme per via di questa forma di rosacea, Roger ha raccontato di avere serissime difficoltà respiratorie. A queste, ovviamente, si va ad aggiungere anche il fatto che la sua vita era cambiata. E lo aveva fatto decisamente in peggio. Non solo, infatti, la paziente della dermatologa ha svelato di non avere più vita sociale, ma ha raccontato di essersi allontanato anche dalla sua famiglia per il forte imbarazzo. Insomma, un vero e proprio dramma!

Appena visto il suo naso, la dermatologa Lee non ha potuto fare a meno di rimanere a bocca aperta. Si tratta, infatti, di una forma gravissima di rinofima, che la stessa dottoressa non sa se trattare con le proprie mani o meno. Ed è per questo motivo che ha dovuto prendere una drastica decisione: rimandare l’operazione a qualche settimana più tardi. Giusto il tempo di capire come fare e Roger si sarebbe sbarazzato della sua protuberanza! Purtroppo, non tutto è andato come il sessantenne sperava. Dopo essere stato richiamato dalla dottoressa per l’operazione, sia lei che un altro chirurgo specialista non hanno potuto procedere oltre con l’operazione perché troppo rischiosa.

Cosa sarà successo? Roger sarà riuscito a sbarazzarsi della protuberanza? Staremo a vedere!