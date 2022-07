Da attore de Il Segreto a tronista di Uomini e Donne: cosa fa oggi Jonas Berami?

Ricordate Jonas Berami? Da attore de Il Segreto a simpaticissimo tronista di Uomini e Donne: che fine ha fatto oggi? Com’è la sua vita.

Sono trascorse alcune settimane da quando Maria De Filippi ha salutato il pubblico di Uomini e donne con le scelte di Luca e Veronica e il colpo di scena tra Ida e Riccardo, eppure i telespettatori del dating show non possono fare a meno di ricordare quei tronisti che hanno fatto la storia del programma, incantando tutto col loro percorso.

Tra i tantissimi tronisti che si sono alternati sulla sediolina rossa di Uomini e Donne, il pubblico di Canale 5 non può fare a meno di ricordare il giovane Jonas Berami. Da amatissimo attore de Il Segreto, lo spagnolo aveva avuto la possibilità di trovare l’amore nello studio del dating show di Maria De Filippi. Alla fine del suo percorso, l’attore fece ricadere la sua scelta sulla giovanissima Rama Lila, ma qualche tempo dopo la loro relazione naufragò. Ad oggi lei ha cambiato completamente vita ed è diventata mamma di uno splendido bambino. Cosa sappiamo, invece, su di lui? Dopo Uomini e Donne, Jonas ha partecipato a L’Isola dei famosi, ma poi? Scopriamo insieme cosa fa oggi l’ex tronista di Uomini e donne, nonché famoso attore spagnolo.

Cosa fa oggi Jonas Berami dopo Uomini e Donne?

Tutti continuano a ricordare Jonas Berami con immenso affetto. Fattosi conoscere dal pubblico italiano per essere stato uno degli attori de Il Segreto, il giovane spagnolo è approdato sul trono di Uomini e Donne ed ha riscontrato subito più successo. Non solo all’epoca della sua partecipazione al programma, il giovane Berami aveva trovato l’amore, ma aveva avuto la possibilità di partecipare a L’isola dei famosi, la stessa edizione di Mercedesz Henger. Quest’ultima è nuovamente in Honduras e continua ad incantare tutti con la sua bellezza, per nulla immutata negli anni, e la sua determinazione, ma del suo compagno cosa sappiamo?

A quanto pare, sembrerebbe che il giovane Jonas sia definitivamente ritornato a Malaga in Spagna e che continui a svolgere la professione da attore. Spulciando con attenzione il suo profilo, abbiamo rintracciato alcuni scatti sul set. Ma non solo. Se la sua vita non è cambiata, ad essere mutato è il suo status sentimentale. Ad oggi, infatti, sembrerebbe che il bel Berami sia felicemente fidanzato.

Vi piacerebbe rivederlo?

Chi era il suo compagno di trono?

Appurato che Jonas Berami è stato il primo tronista straniero, siete curiosi di sapere chi era il suo compagno di trono? Forse non tutti lo ricordano, ma a sedere al suo fianco vi erano Andrea Cerioli, che ai tempi fece ricadere la sua scelta su Arianna Cirrincione ed oggi fa ancora coppia con lei, e Teresa Cilia.