Succede durante il concerto di Mahmood, il cantante è senza parole per quanto vissuto sul palco.

Abbiamo visto Mahmood insieme a Blanco al Festival di Sanremo 2022 dove con il brano Brividi hanno trionfato. I due artisti hanno trasportato e trasmesso al pubblico una infinita serie di emozioni tanto da lasciare tutti senza parole.

E i telespettatori li ha premiati portandoli alla vittoria. Sono così andati di diritto all’Eurovision Song Contest che proprio quest’anno si è svolto in Italia dopo che la scorsa edizione è stata vinta dal gruppo rock italiano i Maneskin, con il brano Zitti e buoni. Quest’anno non abbiamo replicato la vittoria che è stata portata a casa dal gruppo ucraino ma nonostante ciò è stato un trionfo.

Questa per Mahmood è la terza vittoria al Festival; la prima volta risale al 2018 quando nella categoria Giovani vinse con il brano Gioventù Bruciata. Nel 2019 con la canzone Soldi è lui a trionfare nella categoria Big e quest’anno invece lo ha fatto insieme a Blanco con Brividi. L’artista è molto impegnato con la musica, ai suoi concerti è accolto da migliaia di persone che lo acclamano e cantano le sue canzoni. Dobbiamo dire che su twitter spesso diventano virali dei video di quello che succede durante le sue tappe e in cui lo vediamo interagire con i fan presenti. Nelle ultime ore è successo qualcosa del tutto inaspettato durante la tappa di un suo concerto e che lo ha lasciato senza parole, lo stesso Mahmood lo ha fatto sapere pubblicando un video sui social.

Mahmood, accade durante un suo concerto: il cantante è senza parole per quanto successo

Mahmood è molto impegnato con concerti ed eventi dove è accolto da migliaia di persone che cantano insieme le sue canzoni. Oggi la sua musica è ascoltatissima tanto che è uno degli artisti più amati e apprezzati degli ultimi anni.

A lui piace interagire con coloro che sono presenti ai suoi spettacoli e crea così una sorta di legame speciale con i suoi milioni di fan. E milioni sono anche i follower sui social ed è quindi facile immaginare che tutti i suoi post e ogni cosa che faccia, anche la condivisione di una semplice storia instagram, non passi mai inosservata. Nelle ultime ore Mahmood ha mostrato che cos’è accaduto durante un suo concerto pubblicando un video in cui fa vedere a tutti quanto vissuto su quel palco.

L’artista come riporta in basso al post condiviso in cui è ritratto durante il concerto che si è tenuto al Teatro Antico di Taormina è senza parole: “A volte mi lasciate un po’ senza parole”, scrive. Infatti su quel palco ha cantato il brano dal titolo Zero insieme ad una sua fan che intonava la canzone. Questo è stato un momento magico che ha voluto condividere sul suo seguitissimo canale social.