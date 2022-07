“Il male che fate torna indietro”, terribile episodio per l’ex di Amici: il racconto

“Il male che fate torna indietro”, terribile episodio per l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi: il racconto sui social.

Un episodio spiacevolissimo, quello di cui è stato protagonista, suo malgrado, un ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Nelle scorse ore, il cantante ha dovuto fare i conti con un brutto imprevisto.

Attraverso il suo seguito canale Instagram, l’ex allievo della scuola di Canale 5 ha raccontato ai followers quanto è accaduto, non nascondendo l’indignazione. “Ricordatevi che il male che fate vi torna indietro, questo vale per tutti”, ha dichiarato il cantante nelle sue stories. Scopriamo cosa è accaduto nel dettaglio.

Terribile episodio per l’ex cantante di Amici: “La dignità non si compra”, cos’è successo

“Indovinate chi è tornato a casa perché hanno rubato tutte le valigie? Io.” Inizia così lo sfogo social di Aka7even, uno dei protagonisti assoluti della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il cantante napoletano, il cui vero nome è Luca Marzano, ha raccontato che qualcuno ha spaccato il vetro della sua auto e ha preso tutto. “Ho un aereo fra poco, super! Grande giornata”, ha commentato Aka7even ironicamente, mandando un messaggio importante a chi commette tali atti.

“Il male che fate vi torna indietro, quindi grazie per questa bella sorpresa. I vestiti si ricomprano, la dignità no“, ha concluso il cantante, che ha allegato alle sue parole uno scatto che ritrae la sua macchina col vetro in frantumi. Il napoletano non ha fornito informazioni dettagliate sul luogo del furto, ma con ogni probabilità è successo durante una sosta nel tragitto verso l’aeroporto.

Una brutta disavventura per la star nata ad Amici, che comunque non si è abbattuta e ha raggiunto la sua destinazione, Gallipoli, una delle tappe del suo tour, Ak7even Summer Tour 2022. È lì che il cantante ha tenuto un concerto, il 19 luglio, in uno dei lidi più famosi del Salento. Una carriera in continua ascesa, quella di Aka7even, che dopo l’esperienza ad Amici è diventato uno deli artisti più ascoltati e amati dai giovani.

E voi, vi state scatenando al ritmo di Toca, l’ultimo singolo di Aka7even in collaborazione con Gué Pequeno? È già un tormentone!

L’avventura di Aka7even ad Amici

I fan del talent di Maria De Filippi non potranno non ricordarsi di lui. È stato uno dei protagonisti assoluti dell’edizione 20 di Amici, vinta dalla ballerina Giulia Stabile. A trionfare nella categoria canto fu Sangiovanni, ma Aka ha conquistato il pubblico come il suo collega. ‘Pupillo’ della prof Anna Pettinelli, soprannominata da Rudy Zerbi “PettySeven”, il napoletano si è fatto apprezzare per il suo talento nel canto e nella scrittura, oltre che per la sua sensibilità. Tra gli inediti che hanno emozionato tutti nel corso dei mesi nella scuola c’è senza dubbio Mi Manchi. Chi non ne conosce il testo a memoria?