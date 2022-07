Ne Gli Eredi della Terra l’attore era molto diverso da come lo vediamo oggi, osservando lo scatto avete capito chi ha interpretato?

Abbiamo seguito la serie spagnola Gli Eredi della Terra da fine maggio fino ad inizio giugno, in tre puntate in onda su canale 5 in prima serata. La storia di Hugo Llor che parte da quando è un ragazzino per poi passare dalla giovinezza fino all’età adulta, ha tenuto incollati i telespettatori alla tv.

La vita del protagonista si intreccia con altri grandi personaggi che hanno reso la trama avvincente e sempre piena di colpi di scena, alcuni sono stati davvero inaspettati e non sperati. Hugo diventa un vinaio e ad un certo punto decide di sposarsi con una giovanissima ragazza ma a causa della sua amante, Regina, che lo minaccia di parlare al re e di dirgli i suoi ultimi movimenti contro la posizione reale, non può fare altro che cancellare il matrimonio. Avendo firmato un contratto con delle clausole perde tutto, la terra e la casa.

Abbiamo visto che cresce Mercè come una figlia ma in realtà è la figlia di sua sorella, lui lo scoprirà solo dopo in età ormai adulta. Alla loro vita si legherà quella di Bernat Estanyol che diventa il marito di sua figlia. Infatti Hugo aveva chiesto al corsaro di proteggere Mercè e di farla crescere a palazzo. Questo avvicinamento porta alla nascita dell’amore fra i due. Nella serie abbiamo seguito con interesse tutte le vicende e il successo si deve non solo alla trama ma anche alla bravura degli attori. Guardando lo scatto in alto, avete riconosciuto chi è l’attore ma soprattutto quale personaggio ha interpretato?

L’attore in foto ha interpretato uno dei personaggi de Gli Eredi della terra più amati e apprezzati. E’ presente fin dall’inizio della serie ma lo vediamo solo nella fase adulta perchè prima c’era un altro attore ad interpretare la personalità portata in scena.

La sua vita si legherà a quella di un personaggio molto vicino al protagonista, parliamo di Mercè, infatti diventerà il marito della donna. Quando però si diffonde la notizia che lei è la figlia del diavolo, diffusa da sua madre che intanto era diventata una badessa, la ripudia. Soltanto alla fine capirà e conoscerà la verità dei fatti. Dopo questi indizi, siamo sicuri, non avrete più dubbi.

Il personaggio di cui parliamo è Bernat Estanyol ed è stato interpretato dall’attore spagnolo Rodolfo Sancho. Per la serie e per vestire al meglio Bernat, ha subito qualche piccolo cambiamento, a partire dall’abbigliamento, dall’acconciatura, anche la barba era molto più folta rispetto a come la porta nella realtà. Voi l’avevate già riconosciuto?