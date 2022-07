“Non vado al GF Vip”: la notizia lascia di stucco, brutto colpo

Dopo le indiscrezioni di queste ultime ore, ha smentito la sua partecipazione al GF Vip: la notizia lascia tutti di stucco, cos’è successo.

Un’estate particolarmente rovente per tutti gli amanti del GF VIP! Annunciato l’arrivo della settima edizione a partire dal Settembre prossimo, tutti i suoi più cari ammiratori e sostenitori non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà e, soprattutto, chi entrerà nella casa.

Mancano poco più di due mesi all’inizio di questa settima edizione del GF VIP, eppure il web pullula di notizie ed indiscrezioni sui papabili concorrenti che vi potrebbero prendere parte. C’è chi si candida ad Alfonso Signorini, svelando di poter essere un giocatore perfetto per il reality, e chi potrebbe ritornare per la seconda volta nella casa più spiata d’Italia. Insomma, se ne sentono e se ne dicono di tutti i colori! A tutto quello che si dice, però, si aggiungono anche gli indizi di Alfonso Signorini trapelati sul suo canale Instagram ufficiale. Tra anelli, fiori e molto altro ancora, il direttore del settimanale si diverte a ‘stuzzicare’ la fantasia dei suoi ammiratori. Qualche ora fa, però, è arrivata una notizia che ha lasciato tutti di stucco. “Non sarò al GF VIP”, ha detto il personaggio in questione attraverso una serie di IG Stories. Un brutto colpo, quindi, per i suoi sostenitori, che erano già pronti a supportarlo.

GF Vip, la notizia lascia tutti di stucco: non ci sarà quest’anno, brutto colpo

In attesa di scoprire chi saranno i concorrenti ufficiali di questa settima edizione del GF VIP, la sua colonna portante continua a condividere indizi su di loro, incuriosendo ancora di più i telespettatori del reality. Proprio recentemente, ad esempio, Alfonso Signorini ha condiviso un oggetto che fa pensare che la prossima concorrente del programma potrebbe essere proprio lei. Impensabile! Se da una parte, però, c’è chi non lascia trasparire nulla da queste indiscrezioni, dall’altra c’è chi le blocca ancora prima che si diffondano ancora di più. È l’esempio di un amatissimo sportivo, che ha immediatamente smentito la sua partecipazione al programma di Canale 5, ma anche del protagonista di questo nostro articolo.

Alcuni giorni fa, infatti, Alfonso Signorini ha condiviso un ulteriore nuovo indizio social, che ha mandato tutti in subbuglio. Con un’IG Stories che aveva come sfondo un pallone da calcio e con la scritta ‘guardate cosa si è dimenticato il quinto concorrente del GF VIP’, il conduttore ha fatto credere che nella casa più spiata d’Italia ci sarebbe stato un calciatore. Diversi i nomi che sono usciti fuori in questi ultimi giorni, ma quello che più ha fatto scalpore è stato quello di Diego Armando Maradona Junior. Il figlio del famosissimo giocatore argentino, quindi, farà parte del cast di quest’anno? Assolutamente no!

Intervenuto sul suo canale Instagram, Diego Armando Maradona Junior ha categoricamente smentito la sua partecipazione al GF VIP. “Volevo tranquillizzare tutti quelli che mi stanno scrivendo: non vado al GF VIP. Alleno il Napoli United e sono contento”, ha detto il giovane napoletano.

Inutile dirvi che la notizia ha lasciato tutti di stucco! Vi avrebbe fatto piacere vederlo?