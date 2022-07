Novità clamorosa al Gf Vip: mai accaduto nulla di simile

Novità clamorosa nella prossima edizione del Gf Vip: mai accaduto nulla di simile; l’indiscrezione sul reality di Canale 5 lascia tutti di stucco.

Quanto vi manca il Grande Fratello Vip? Gli appassionati del reality show più spiato della nostra tv possono stare tranquilli: il programma condotto da Alfonso Signorini sarà uno dei primi a tornare in onda dopo la pausa estiva.

La nuova edizione del reality partirà, infatti, lunedì 12 settembre 2022 e farà compagnia al pubblico per due sere a settimana, come avviene ormai da qualche anno. Un’edizione che si preannuncia scoppiettante, con l’introduzione di Orietta Berti come opinionista, che affiancherà Sonia Bruganelli. Sul cast dei ‘vipponi’ sono tantissime le ipotesi in giro, ma oggi vi vogliamo parlare di un’indiscrezione che riguarda un altro aspetto della trasmissione Mediaset. Una notizia che, se confermata, rappresenterebbe un’assoluta novità per il programma: non era mai successo prima d’ora! Scopriamo di cosa si tratta.

GF Vip, novità clamorosa: ecco cosa potrebbe accadere nella prossima edizione

Manca sempre meno all’inizio di una nuova edizione del GF Vip. Si tratta della numero sette per quanto riguarda la versione dedicata ai personaggi famosi. Nuovi vipponi varcheranno la soglia della porta rossa più famosa della tv, con nuove storie da raccontare ed emozioni da vivere. Il GF Vip 7 aprirà le danze a settembre, dopo il consueto stop estivo, ma quando terminerà?

È proprio di questo che vogliamo parlarvi. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, il reality partirà il 12 settembre e finirà a metà marzo, dopo 50 puntate. Potrebbe esserci, però, un colpo di scena in itinere: “A Cologno Monzese la data della finale è scritta con la matita, saranno fatte valutazioni con il passare dei mesi e già filtra l’ipotesi di allungamento, in caso di successo, a maggio”. Proprio così, il reality di Canale 5 potrebbe durare ancora di più rispetto alle passate ed edizioni, prolungandosi fino al mese di maggio.

Al momento, ripetiamo, si tratta di una semplice indiscrezione, ma se la notizia sarà confermata, segnerà una vera e propria svolta nel mondo della tv: nessun reality della storia ha avuto una durata di otto mesi. In ogni caso, anche se il programma dovesse terminare a marzo, ci saranno con ogni probabilità concorrenti che entreranno a reality in corso. Come avviene ormai da diversi anni, al cast originale della prima puntata si aggiungono, man mano, nuovi vipponi, che entrano in casa per creare scompiglio e nuove dinamiche. Chi saranno i protagonisti delle nuove avventure della casa di Cinecittà?

Noi non vediamo l’ora di saperne di più. Non ci resta che attendere le prossime settimane per avere notizie ufficiali sul cast; continuate a seguirci per essere aggiornati su tutte le novità. Il GF Vip sta per tornare!