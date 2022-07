Raffaella Fico acqua e sapone: si mostra in tutta la sua naturale bellezza

Raffaella Fico si mostra al mare con il viso acqua e sapone: ecco com’è la showgirl al naturale, difficile non farsi conquistare da tanta bellezza.

Negli ultimi mesi abbiamo visto Raffaella Fico nella casa del Grande Fratello Vip. Il suo percorso nel reality non è stato lunghissimo ma è stato sicuramente molto intenso. Nelle poche settimane di permanenza ha sempre di mostrato di avere una personalità forte e schietta, come avevamo avuto già modo di conoscere in precedenza.

La showgirl era giovanissima quando ha cominciato ad emergere nel mondo dello spettacolo. Infatti, in molti ricorderanno che proprio nella casa del GF l’avevamo già vista anni fa. Partecipò nel 2008 all’ottava edizione del reality allora condotto da Alessia Marcuzzi e fu in quell’occasione che ebbe modo di farsi conoscere. Subito dopo l’esperienza nel programma di canale 5 non mancano nuovi ruoli sul piccolo schermo, come conduttrice, co-conduttrice, inviata, valletta, guest star, è stata inoltre ospite in diversi programmi.

Oggi tutti la conoscono, dato che, come citato, ci sono state le occasioni per farlo. Dopo anni dalla sua prima esperienza nella casa ha deciso di rientrare, questa volta però in versione ‘vip’, e di rivivere nuove emozioni. E quest’anno ne ha vissute parecchie, infatti, proprio nel reality il suo compagno, l’imprenditore Piero Neri, le fece una sorpresa presentandosi. Fu un momento magico in cui era evidente l’emozione sul volto di entrambi.

La showgirl in questi anni ha anche visto crescere il suo canale instagram ed è proprio sui social che pubblica scatti e immagini. Tra gli ultimi suoi post possiamo ammirarla al mare, in cui si mostra senza trucco e filtri: eccola al naturale!

Raffaella Fico al mare si mostra acqua e sapone: com’è la showgirl completamente al naturale

Raffaella Fico in questi anni ha avuto modo di farsi conoscere al grande pubblico grazie ai numerosi ruoli svolti. L’abbiamo vista in tante trasmissioni televisive. Da quando ha esordito nel mondo dello spettacolo non si è più fermata e la sua carriera ha spiccato il volo.

E’ lecito immaginare, quindi, che anche sui social sia seguitissima, ed è proprio così! Infatti sono oltre 600 mila coloro che la seguono e che non si lasciano sfuggire nulla di quello che condivide. In uno dei suoi ultimi post ha pubblicato un video in cui si mostra senza filtri e con il viso acqua e sapone.

Eccola al naturale! Questo scatto è ripreso dal video condiviso in cui la showgirl appare con il viso senza trucco e senza filtri. E’ lei stessa che a corredo lo scrive: “Nessun filtro, acqua e sapone, solo mare, sole e spiaggia”. Raffella sfoggia una bellezza al naturale, una bellezza che conquista anche così, senza l’uso di make up e di accessori vari.