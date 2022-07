Da ex corteggiatrice ed ex tronista di Uomini e donne a un programma da conduttrice: l’annuncio è di queste ultime ore, clamoroso!

Non solo Amici e tantissimi altri programmi televisivi, ma anche Uomini e donne è un ottimo trampolino di lancio. Chi vi prende parte – oltre a voler trovare l’amore con la ‘a’ maiuscola – è consapevole che la vita potrebbe realmente cambiargli da un momento all’altro. Ne è l’esempio Giulia De Lellis, fattasi conoscere dal pubblico di Canale 5 proprio come corteggiatrice ed, in seguito, fidanzata di Andrea Damante, la romana è tra le influencer più amate degli ultimi anni.

Sono tantissimi i volti che si sono alternati negli studi di Uomini e donne e che – data la loro spontaneità e veracità – si sono facilmente fatti notare, cavalcando l’onda del successo una volta terminata la loro esperienza nel dating show di Uomini e donne. È il caso, ad esempio, di questa ex corteggiatrice ed ex tronista! La giovanissima napoletana, infatti, si è fatta conoscere diverso tempo fa negli studi di Canale 5 come pretendente del tronista di allora e subito ha messo tutti d’accordo. Non solo, infatti, ha avuto la possibilità di sedersi sulla seggiolina rossa qualche mese più tardi, ma è diventato un volto amatissimo di milioni di persone. Ad oggi è la star dei social, ma non solo: poche ore fa ha annunciato di essere la conduttrice di un programma tv! Insomma, ne ha fatta di strada dopo Uomini e donne. Di chi parliamo?

Dopo Uomini e Donne è diventata una conduttrice: cosa ha annunciato poco fa

Con i suoi sostenitori, l’ex tronista di Uomini e donne ha instaurato un rapporto davvero confidenziale. È proprio con loro che l’ex volto del famoso dating show di Maria De Filippi non perde occasione di raccontare ogni cosa. Qualche tempo fa, ad esempio, ha annunciato loro di aver comprato la prima cosa e di essere molto contenta per questo, ricordate? Proprio nelle ultime ore, però, la giovanissima influencer ha aggiornato i suoi ‘amisci’ di essere impegnata con le registrazioni di un programma di cui lei ne è la conduttrice. Abbiamo pochissime informazioni in merito alla trasmissione, ma si può chiaramente comprendere che la gioia della giovane è davvero alle stelle. Curiosi di sapere di chi parliamo? La risposta è semplicissima: Nilufar Addati!

“Non vedo l’ora di farvi vedere tutto”, ha scritto l’ex corteggiatrice di Mattia Marciano su Instagram. Come dicevamo, abbiamo pochissime informazioni sul nuovo programma condotto da Nilufar Addati. Dando uno sguardo alle ultimissime foto condivise, sembrerebbe che abbia a che fare col cibo e la buona cucina!

Questa non sarà affatto la prima esperienza da conduttrice per Nilufar. Già poco più di un anno fa, infatti, l’ex tronista di Uomini e donne ha condotto un programma che univa arte e cucina. Noi non vediamo l’ora di saperne di più!