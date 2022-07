Valentina Ferragni si è laureata qualche anno fa: scopriamo in cosa

Valentina Ferragni, conoscete il suo percorso di studio? La famosa influencer si è laureata qualche anno fa: scopriamo in cosa ha conseguito il titolo.

Valentina Ferragni è diventata in questi anni un’affermatissima influencer. Sui social è seguita da oltre 4 milioni di follower ed è facile immaginare che, avendo un così alto seguito, coloro che la seguono non si facciano sfuggire nulla, anche i piccoli dettagli.

Proprio come la sorella Chiara è molto attiva ed è altrettanto attiva nel mondo della moda, infatti partecipa a numerosi ed importanti eventi. Valentina e Chiara si muovono nel mondo dello spettacolo, a differenza di Francesca che ha preferito spiccare il volo in un altro ambito. Infatti la seconda sorella non lavora solo come influencer con i social ma si è laureata in Odontoiatria e Protesi dentaria qualche anno fa e si è specializzata in Chirurgia Orale, seguendo le orme del papà.

Valentina invece, l’ultima delle sorelle, si è affermata nel mondo della moda ed è oggi anche un’imprenditrice. Ha creato un brand di accessori che porta il suo nome, dove è possibile acquistare orecchini e bracciali. Spulciando sul sito notiamo da subito la particolarità dei gioielli, con colori diversi e sgargianti, e anche i bracciali sono bellissimi con dettagli mai banali. In molti non sapranno che anche lei è laureata: scopriamo che cosa ha studiato.

Valentina Ferragni, non tutti lo sanno: in che cosa è laureata l’amata influencer

Negli ultimi anni si è affermata sempre più come influencer tanto da essere seguitissima sul suo canale social. Valentina Ferragni è riuscita a crearsi uno spazio tutto suo, diventando anche un’imprenditrice di successo. Ha creato una sua linea di gioielli dove si possono acquistare orecchini e bracciali. Lei stessa in molte immagini li sfoggia con una certa eleganza.

Sui social, essendo un’influencer, è molto attiva. Sono migliaia gli scatti pubblicati, dove in ognuno possiamo ammirarla sempre con look diversi e particolari. Non passa di certo inosservata, bella e con uno stile mai banale. A colpire nelle ultime settimane sono stati i suoi costumi, alcuni veramente con dettagli da notare.

Per esempio ha catturato l’attenzione il trikini indossato in una foto pubblicata ad inizio giugno, con colori diversi, il giallo e il rosa per la parte superiore che va ad intrecciarsi e a legarsi con la parte inferiore di colore azzurro. Un bikini che non passa inosservato, poi è stato indossato da Valentina in maniera impeccabile. Infatti il post ha ricevuto migliaia di like e centinaia sono stati i commenti. Valentina oggi è un’affermata influencer e imprenditrice ma prima ancora, qualche anno fa, si è impegnata in un importante percorso di studio, laureandosi: sapete in che cosa?

La sorella di Chiara Ferragni ha conseguito la laurea nel 2015 in Linguaggio dei Media all’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano.