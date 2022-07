Quasi 100 kg in meno a Vite al Limite: oggi June è così, ma ricordate com’era prima? Immagini da pelle d’oca

A Vite al Limite è riuscita a dimagrire quasi 100 kg: oggi June McCamey è così, ma ricordate com’era prima del programma? Immagini da pelle d’oca.

Quella di June McCamey è stata una delle storie più sconvolgenti raccontata a Vite al Limite. Aumentata di peso dopo la drammatica morte di suo figlio, la donna si è presentata nella clinica di Houston con un peso di ben 268 kg.

Anche June – così come Larry – aveva trovato conforto nel cibo dopo la morte di suo figlio. Il suo unico obiettivo di vita era legato al mangiare. È solo in questo momento, infatti, che la McCamey si sentiva appagata. Col passare degli anni, questa cattiva abitudine ha portato un’unica conseguenza: l’obesità! June, infatti, era aumentata tantissimo di peso col trascorrere del tempo, ma soprattutto era diventata completamente dipendente dalla sua compagna e dai suoi figli. Lei, purtroppo, non riusciva a fare nulla per via dei suoi chili di troppo ed era costretta perciò a chiedere aiuto. Il suo percorso in clinica è stato encomiabile. Non solo è dimagrita quasi 100 kg, ma ad oggi sembrerebbe che abbia continuato a perdere peso. Ricordate, però, com’era prima?

Dopo Vite al Limite June è così, ma ricordate come era prima?

Proprio recentemente, vi abbiamo parlato di Octavia Gahagans e vi abbiamo mostrato com’era la donna prima dell’intervento del dottor Nowzaradan. Stavolta, invece, vogliamo parlarvi di June McCamey. La donna, come dicevamo precedentemente, ha preso parte alla quarta stagione di Vite al Limite ed ha impressionato tutti con la sua storia, ma anche col suo dimagrimento. Quello che, però, in molti non ricordano è com’era la donna prima di iniziare la dieta impostole dal medico chirurgo iraniano.

Oggi siamo riusciti a rintracciare June su Facebook ed abbiamo constatato coi nostri occhi come sia cambiata la sua vita dopo Vite al Limite. Quello che, però, è ancora più sconvolgente è com’era la donna prima di dare il via al suo cambiamento. Curiosi di vederla anche voi? Guardate qui:

Immagini da pelle d’oca, da come si può chiaramente comprendere. E che sottolineano quanto la forza di volontà di June sia stata davvero immensa.

Episodio sconvolgente

Vi starete chiedendo come ha fatto June a raggiungere quei chili di troppo? Forse non tutti lo sanno, ma a condizionare fortemente il suo peso è stato un drammatico evento. Prima di prendere parte a Vite al Limite ed iniziare il suo percorso di dimagrimento, la McCamey ha raccontato di aver perso un figlio. Non è mai stato raccontato il motivo della scomparsa, ma si può chiaramente comprendere che il drammatico evento ha talmente condizionato la donna tanto da farle trovare nel cibo il suo unico conforto.

Vi ricordavate della sua storia?