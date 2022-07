L’annuncio di Simona Ventura arriva all’improvviso: i fan sono senza parole

Intervistata dal Corriere della Sera, Simona Ventura spiazza tutti con un annuncio clamoroso: la conduttrice ne è sicura.

Passano gli anni, ma nel cuore del pubblico lei resta sempre “SuperSimo”, unica ed insostituibile. Simona Ventura, tra le donne di spettacolo più apprezzate in Italia, ha sempre dimostrato di essere nata per stare in tv, ma il suo talento non è l’unica ragione che l’ha resa amatissima.

La celebre conduttrice, infatti, è sempre stata una donna dalla personalità molto forte, qualità che le ha permesso di superare anche i momenti più bui. Uno di questi è stato senza dubbio la calunnia dalla quale ha dovuto difendersi per molto tempo e che ha rischiato di farle perdere l’affidamento dei suoi figli dopo la separazione con l’ex marito Stefano Bettarini. “Per anni ho fatto il test del capello”, ha raccontato al Corriere della Sera.

Dopo il divorzio dall’ex calciatore, nel 2010 la Ventura iniziò una relazione col figlio di Nicola Carraro, marito di Mara Venier. Lei e Gerò si sono poi lasciati nel 2018 e successivamente, l’ex conduttrice de Le Iene si è fidanzata col giornalista Giovanni Terzi. Quattro anni di felicità per entrambi e pare proprio che i due abbiano tutta l’intenzione di proseguire insieme ancora per molto.

“È l’uomo che ho sempre cercato, che mi completa, mi rende felice e serena”, ha detto Simona in una recente intervista rilasciata al Corriere. Proprio in tale occasione, ha fatto un annuncio pazzesco che ha sbalordito i suoi fan.

Simona Ventura, incredibile: l’annuncio che cambia tutto

Al noto quotidiano, la conduttrice di Citofonare Rai2 non ha nascosto quanto siano stati fondamentali i suoi figli per attraversare le burrascose vicende che l’hanno colpita. Poi, ha ammesso che l’arrivo di Giovanni Terzi, anche se “fuori tempo massimo”, le ha decisamente migliorato la vita.

La coppia appare spesso sui social in foto che mostrano chiaramente tutta la felicità che solo due persone davvero innamorate possono provare. Un’unione giunta in età matura per entrambi e che sembra destinata ad andare lontano.

Proprio su questo punto, la Ventura ha lasciato tutti di stucco rivelando che lei e Giovanni vogliono sposarsi. Finora sono stati costretti più volte a rimandare il grande passo per cause esterne alla loro volontà: “Ogni volta che diciamo che ci sposeremo, riparte una pandemia, scoppia una guerra”, dice al Corriere.

Ora però nessuno li fermerà: “Ci vogliamo sposare assolutamente, con una grande festa, senza mascherine”, ha annunciato. Una decisione che coglie di sorpresa il pubblico, ma che non può non far felici tutti coloro che amano la simpaticcissima SuperSimo.

Auguriamo loro tutta la felicità del mondo!