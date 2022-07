Anticipazioni Grand Hotel, prima puntata: amara scoperta per Julio, è successo l’impensabile

Venerdì 22 Luglio andrà in onda la prima puntata di Grand Hotel, ma quali sono le sue anticipazioni: amara scoperta per Julio.

In tantissimi aspettavano questo momento ed adesso è arrivato: a partire da stasera, Venerdì 22 Luglio, andrà in onda la terza ed ultima stagione di Grand Hotel. È trascorsa solo una settimana dal finale di New Amsterdam, ma il pubblico di Canale 5 ha già la possibilità di essere protagonista di un evento unico e irripetibile.

Se anche voi attendevate con ansia questo momento e siete curiosi di sapere quali sono le anticipazioni della prima puntata di Grand Hotel, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro. A partire dalle ore 21:45 di Venerdì 22 Luglio, infatti, gli ‘intrighi e le passioni’ del famoso hotel spagnolo sono pronti ad intrattenere il loro amatissimo e numeroso pubblico. Cosa accadrà, però? Recentemente, vi abbiamo spiegato com’è finita la stagione scorsa e vi abbiamo parlato dei colpi di scena che si susseguiranno nel corso di questi nuovi episodi, ma cosa dobbiamo aspettarci da questo primo appuntamento? Stando a quanto si apprende da alcune anticipazioni trapelate sul web, sembrerebbe che sia in arrivo un clamoroso colpo di scena. Cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio molto più da vicino.

Grand Hotel, anticipazioni della prima puntata: brutto colpo per Julio

Mancano pochissime ore alla prima puntata della terza stagione di Grand Hotel – intrighi e passioni, ma siete curiosi di sapere quali sono le sue anticipazioni? Stando ad alcune notizie trapelate dal web, sembrerebbe che questo primo appuntamento sarà totalmente imperdibile. Pronti a saperne di più?

La terza stagione di Grand Hotel – intrighi e passioni parte proprio da dove li avevamo lasciati. A causa di alcune circostanze ancora da chiarire, l’albergo è stato totalmente distrutto da un drammatico incendio. Cosa è successo? E, soprattutto, cosa ha provocato il terribile evento? Staremo a vedere! Fatto sta che a farne le spese, è stata proprio Alicia. La donna, infatti, è misteriosamente scomparsa e sia Julio che Diego si mettono alla sua disperata ricerca. In particolare, quest’ultimo ritroverà una lettera di sua moglie e sosterrà che la donna si sia allontanata per sua volontà. Tutto sembrerebbe confermare la sua tesi, ma né Julio e né Ayala hanno intenzione di credergli.

Nel secondo episodio di questa terza stagione, ci sarà una clamorosa new entry. Parliamo di Madice, giovanissima avvocatessa amica di Alicia che si metterà sulle sue tracce insieme a Julio. La donna, però, aveva tutt’altri piani! Infine, il giovane Diego riceverà un’allettante proposta. Accetterà la richiesta di Sofia? Vedremo! Una cosa è certa: si tratterebbe di un grandissimo colpo di scena!

Detto questo, non ci resta che darvi appuntamento a stasera!