Antonella Clerici lo annuncia con tanta felicità, Sabrina Ferilli commenta: “Che bello”

La vulcanica Antonella Clerici pubblica un video su Instagram per annunciare una bella notizia: anche Sabrina Ferilli commenta.

L’amatissima Antonella Clerici si gode le vacanze: ora che il suo programma E’ sempre mezzogiorno è in pausa estiva, proprio come molti suoi colleghi, anche la bionda conduttrice ha condiviso sui social un aggiornamento su come sta trascorrendo questi giorni di riposo.

In effetti, non avrebbe potuto scegliere momento migliore per andar via qualche giorno dall’Italia, in questi giorni stretta nella morsa di un caldo davvero impressionante. Spiritosa ed entusiasta come sempre, la dolce Antonella ha postato un video in cui la vediamo camminare sotto la pioggia, lungo una strada alberata.

Innamorata della natura, la star di Rai Uno ha mostrato di apprezzare molto il luogo in cui si trova adesso, ma… a proposito, dove avrà deciso di recarsi la bravissima padrona di casa di tanti show di grande successo? Si tratta di una meta poco gettonata in questo periodo dell’anno e perciò ha subito attirato l’attenzione di fan e colleghi.

Antonella Clerici al settimo cielo, Sabrina Ferilli le scrive sui social

“Eccoci qui, finalmente sotto la pioggia normanna…finalmente fa fresco…Yeahhhh!”: poche semplici parole con cui ha voluto salutare il suo pubblico che la segue instancabile da diversi decenni. La Clerici si trova quindi attualmente in Normandia, dove certamente le temperature sono molto più sopportabili. La presentatrice di tanti successi targati Rai non ha potuto fare a meno di esultare per la pioggia, assente dal nostro Paese da ormai troppo tempo con conseguenze nefaste su tanti settori.

Sotto al post di Antonella non sono mancati cuoricini e commenti, tra cui anche quello di una donna che tutti conosciamo molto bene alias la mitica Sabrina Ferilli. L’attrice romana è molto presente su Instagram e non ha tardato a pubblicare giorni fa un ricordo con l’ex capitano della sua squadra del cuore Francesco Totti. Non stupisce quindi che abbia voluto commentare le immagini della Clerici.

Se l’amico e collega Carlo Conti ha scherzato scrivendo “Vieni al caldo!!! Mareeeee”, la bellissima Ferilli ha esternato tutta la voglia di refrigerio esclamando “Che bellooooo”. La Clerici ha poi condiviso con i follower anche alcune storie in cui si vedono altre angoli del luogo in cui si trova in questo momento.

Grazie alle immagini postate da Antonella, ci si può rendere conto di quanto sia affascinante la Normandia, col suo paesaggio un po’ cupo ma veramente magico. Se non lo avete ancora fatto, seguite la Clerici su Instagram: il suo profilo è davvero allegro e spassoso e vi sentirete come a casa!