Belen Rodriguez deve prepararsi ad un evento importante: non se l’aspettava; la dichiarazione non è passata affatto inosservata.

Un ritorno di fiamma che fa sognare i fan, quello tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Che, da qualche giorno, non si nascondono più, condividendo immagini dei loro momenti insieme sui social.

Ma il loro non è l’unico grande amore della famiglia Rodriguez. Si, perché tra qualche mese, Cecilia e Ignazio Moser festeggeranno cinque anni insieme. E le parole dell’ex ciclista in una recente intervista di Chi non sono passate per niente inosservate. Cosa bolle in pentola? Vi raccontiamo tutto.

Belen Rodriguez, evento importante in vista in famiglia? Le parole fanno sognare i fan

Un amore nato non senza difficoltà, quello tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due si sono innamorati all’interno della casa del Grande Fratello Vip quando lei era ancora legata a Francesco Monte. In molti avevano dubbi circa la durata della loro storia, ma, oggi, anche i più scettici hanno cambiato idea. Il prossimo ottobre, infatti, la coppia festeggerà i loro primi cinque anni di amore e, a quanto pare, ce ne saranno molti altri.

Intervistato da Chi in occasione del suo trentesimo compleanno, Ignazio ha dichiarato che il prossimo obiettivo è proprio quello di mettere su famiglia con la ‘Chechu’. Un desiderio di entrambi, ha spiegato Ignazio, che non ha nascosto il fatto che la loro relazione abbia vissuto dei momenti ‘no’. Anche quello, però, è servito: “Abbiamo avuto un periodo di allontanamento che oggi consideriamo la prova della nostra capacità di superare anche i momenti difficili e ormai non abbiamo dubbi sul nostro amore. È sufficientemente solido per fare questo passo”.

Proprio così, dopo cinque anni, la coppia è pronta a costruire una famiglia. Una consapevolezza che è nata proprio grazie ai periodi difficili che hanno vissuto e, fortunatamente, superato. Tornando più uniti di prima: “Non fingiamo di stare bene per interesse. Al di là di quello che il pubblico si aspetta da noi, credo che siamo riusciti a creare un equilibrio tra quello che mostriamo di noi e la nostra microsfera intima, dove ci siamo noi e basta.” È questa la loro forza e i fan non potrebbero essere più felici per loro.

Insomma, nozze in arrivo per una delle coppie più amate del nostro mondo dello spettacolo? Non ci resta che attendere tutti gli aggiornamenti. Quel che è certo è che, quella tra Cecilia e Ignazio, è una delle storie più belle tra quelle nate all’interno delle mura della casa di Cinecittà. Ricordate gli inizi del loro tormentato amore? Era l’edizione del GF Vip del 2017 e a condurre il reality c’era Ilary Blasi, attualmente al timone de L’Isola dei Famosi.