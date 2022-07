Tutto pronto per la prima puntata di Grand Hotel, ma com’è finita la seconda stagione? Evento terribile

Manca pochissimo alla prima puntata di Grand Hotel, ma ricordate com’è finita la sua seconda stagione? L’evento terribile ha sconvolto tutti.

L’attesa è finalmente terminata! Dopo l’ultima puntata shock di New Amsterdam, Canale 5 è pronto ad intrattenere il suo pubblico in queste calde sere d’estate con una nuova serie tv totalmente imperdibile. Stiamo parlando proprio della famosissima Grand Hotel – intrighi e passioni, la mini serie tv spagnola che ha saputo riscuotere un successo impressionante sin da subito.

A distanza di poco più di un anno dalla messa in onda della seconda stagione, Grand Hotel ritorna in onda con la sua terza ed ultima stagione. Cosa accadrà? Al momento, non ci è dato sapere granché sul susseguirsi degli eventi, ma a quanto pare sembrerebbe che ci attenderanno degli episodi imperdibili ricchi di colpi di scena, intriganti misteri e clamorose new entry. In attesa di saperne di più, però, siete curiosi di sapere com’è finita la stagione scorsa? È trascorso diverso tempo dalla messa in onda della sua ultima puntata e non tutti ricordano l’evento terribile che ha sconvolto tutti gli abitanti della cittadina e gli ospiti dell’hotel.

Com’è finita la seconda stagione di Grand Hotel? Colpo di scena shock

Manca pochissimo alla prima puntata di questa terza edizione di Grand Hotel, ma in tantissimi sono desiderosi di ricordare com’è finita la seconda stagione. Anche voi volete rinfrescarvi la memoria in occasione dell’appuntamento di questa sera? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Prima di farlo, però, ci teniamo ad anticiparvi che – mai come il finale di stagione scorso – Alicia e Julio sono più uniti che mai a scoprire la verità.

Avete letto proprio bene, si! I due giovanissimi ragazzi saranno sempre più vicini nonostante il matrimonio che Alicia ha celebrato con Diego. La giovane e Julio, infatti, trascorreranno una notte insieme nella stanza segreta di Don Carlo ed è qui che faranno una scoperta shock. I due piccioncini, infatti, hanno trovato delle foto ‘compromettenti’ che fanno luce sulla morte del patriarca. Chi è quell’uomo che è raffigurato insieme a lui? Chi lo sa!

Nel frattempo, Julio farà un’ulteriore scoperta clamorosa. In seguito ad una sconcertante rivelazione di Ayala su Benjamin, il giovane scopre che è proprio quest’ultimo ad essere l’assassino. Le male intenzioni di Benjamin, però, non sono affatto finite qui: vuole a tutti i costi uccidere Alicia, che cade quindi nella sua trappola.

Infine, grandissimo colpo di scena: un terribile evento distrugge il Grand Hotel. Un drammatico incendio, infatti, rade al suolo l’albergo ed Alicia sparisce nel nulla.

Cosa dobbiamo aspettarci?

Come dicevamo, quella che andrà in onda a partire da stasera sarà una stagione di Grand Hotel dove non mancheranno affatto i colpi di scena. A farne da padrona, però, non sono solo tutti i misteri che popoleranno i diversi episodi, ma anche le new entry che si alterneranno nel corso delle settimane. Tra le tante, vi è proprio lei: Megan Montaner. Proprio la bella Pepa de Il Segreto vestirà i panni di Maite, la giovanissima amica di Alicia che aiuterà Julio a cercarla dopo l’esplosione, ma non resterà indifferente al fascino del giovane ragazzo.

Se questi sono i presupposti, immaginiamo che sarà un’ultima stagione di Grand Hotel imperdibile. Lo pensate anche voi?