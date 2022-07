Duro colpo per Alfonso Signorini: avrebbe detto no al Gf Vip

Duro colpo per Alfonso Signorini: un amatissimo sportivo avrebbe detto no al GF Vip, grandissimo colpo di scena per il reality Mediaset.

Fa strano pensarlo, ma non tutti hanno intenzione di prendere parte al GF Vip. Se da una parte, infatti, c’è chi si candida ad Alfonso Signorini, invogliandolo ad arruolarlo nel cast della prossima edizione. Dall’altra c’è chi – a quanto pare – declina l’invito del padrone di casa a prendervi parte, procurandogli un duro colpo da mandare giù.

Settimane particolarmente bollenti, queste ultime che si stanno alternando per Alfonso Signorini e la squadra del GF Vip. A distanza di poco meno di due mesi dall’inizio della settima edizione, la squadra autorale del famosissimo reality sta ancora delineando il cast. Certo, il conduttore e le due opinioniste sono state scelte. Adesso, però, non resta che scoprire chi saranno i concorrenti che varcheranno la porta rossa. Avete qualche preferito? Stando a quanto si apprende, però, sembrerebbe che un amatissimo sportivo nostrano abbia rifiutato l’invito di Alfonso Signorini a prendervi parte. Perlomeno, è proprio questo che ha svelato The Pipol Tv poco tempo fa. Alla lista di persone che hanno detto ‘no’ al GF VIP, si aggiunge anche un altro volto noto del calcio italiano. No, non stiamo parlando di Diego Armando Maradona Junior, che ha spiegato il motivo del suo rifiuto, ma ad un altro calciatore.

Ha detto no al GF VIP: duro colpo per Alfonso Signorini

Sono tantissimi i nomi che, in questi ultimi giorni, stanno ruotando intorno al GF VIP. A quelli, però, confermati da Alfonso Signorini attraverso una serie di indizi condivisi sulla sua pagina Instagram, se ne aggiungono altri che vengono clamorosamente smentiti. Stando a quanto si apprende da The Pipol TV, infatti, sembrerebbe che – dopo l’amato pilota della Moto Gp – anche un altro sportivo abbia detto no al padrone di casa. Un duro colpo, quindi, per Alfonso Signorini, che sta mettendo a puntino un cast davvero da urlo. Siete curiosi di sapere di chi parliamo? Forse non tutti lo immaginano, ma facciamo riferimento proprio a Maxi Lopez.

Secondo The Pipol TV, infatti, sembrerebbe che la trattativa tra Maxi Lopez e il GF Vip fosse rimasta segreto per diverso tempo fino a quando non è andata completamente in fumo. Cosa ci dite voi? Vi avrebbe fatto piacere vedere l’ex marito di Wanda Nara nel cast? A noi si, tantissimo!

Perché Maxi Lopez ha rinunciato?

La domanda che adesso ci facciamo è: perché Maxi Lopez avrebbe rinunciato al GF VIP? Secondo The Pipol Tv, sembrerebbe che il calciatore non voglia avere nulla a che fare con lo spettacolo italiano dal momento che è già impegnatissimo col calcio e la sua acquisizione del Birmingham.

Siete pronti a questa nuova edizione del GF VIP? Noi non vediamo l’ora!