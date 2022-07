Ha sofferto molto, ma ora è finalmente felice: sarà presto mamma!

La strepitosa notizia ha fatto felici tutti i suoi fan: sarà mamma tra pochi mesi, lei e il suo compagno aspettano il primo figlio!

Diventeranno genitori per la prima volta e lo hanno annunciato con un tenerissimo post sui social. Già di per sé la notizia è meravigliosa, tanto più se si parla di due persone note e con uno stuolo di fan al seguito. Nel loro caso, poi, la ‘magia’ è doppia perché neanche un anno fa la coppia ha attraversato un momento davvero difficile.

Quando sembrava che il loro sogno stesse finalmente per realizzarsi, la drammatica scoperta: avevano perso il loro bambino per un aborto spontaneo dopo aver affrontato un percorso di fecondazione assistita.

“Quando ho visto quel test positivo è stata l’emozione più bella della mia vita”, si leggeva nel post pubblicato dall’amatissimo volto dello spettacolo in quel momento di grande dolore. “La gravidanza si è interrotta dopo qualche mese e si è dovuto intervenire chirurgicamente”, aveva raccontato.

La decisione di ricorrere ad un trattamento medico per restare incinta era arrivata dopo un anno di tentativi andati in fumo. Desideravano fortemente diventare mamma e papà e la delusione si faceva, col passare del tempo, sempre più insopportabile. Ora, però, per entrambi quel sogno sta per realizzarsi!

Stanno per diventare genitori: che gioia per la futura mamma!

“Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al Mondo. Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore…”: scrivono così la famosa cantante ed il conduttore che fanno coppia ormai dal 2019. Parliamo di Bianca Atzei e Stefano Corti, le cui prime foto mano nella mano furono diffuse dal settimanale Diva e Donna.

Sui rispettivi profili Instagram ciascuno dei due ha pubblicato una dolcissima immagine in cui vediamo lui baciare il pancione e anche il video della prima ecografia. Immensa la loro felicità dopo la grande delusione di alcuni mesi fa. Dopo l’indiscrezione lanciata da The Pipol, è arrivata così la conferma della cantante ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi.

Con questa splendida notizia, Bianca e l’ex inviato de Le Iene hanno ricevuto tramite social il sostegno di tanti fan e colleghi del mondo dello spettacolo tra cui Elena Santarelli, Beatrice Valli, Alessia Ventura.

La bellissima Bianca non potrebbe essere più felice: insieme all’uomo che ama e che le ha restituito il sorriso dopo la chiusura improvvisa con Max Biaggi, sta per iniziare la più bella di tutte le favole dopo che le speranze stavano per abbandonarla. A differenza della Aztei, Corti ha già figlio nato da una precedente relazione.

Bianca appare davvero raggiante in questa immagine che riassume la realizzazione del suo più grande sogno. In bocca al lupo!