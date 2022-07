La dottoressa Pimple Popper, Gabe era terrorizzato: decisione clamorosa, cos’è successo

La dottoressa Pimple Popper, Gabe era completamente terrorizzato: non immaginereste mai cos’è successo, decisione clamorosa.

Dopo l’incredibile e sconvolgente storia di Roger, La dottoressa Pimple Popper è ritornata in onda con la sua quarta edizione e delle storie altrettanto impressionanti. Il primo paziente a presentarsi nello studio di Sandra Lee, è stato proprio lui: Gabe! Alle telecamere del programma, l’uomo ha raccontato di aver voluto chiedere aiuto alla dermatologa per via della sua enorme protuberanza posizionata sulla clavicola, cresciutagli circa 9 anni prima.

La storia raccontata da Gabe alle telecamere del programma ha dell’incredibile. A differenza della protuberanza di Eric, cresciuta dopo un drammatico incidente, la sua è spuntata da un momento all’altro. Circa 9 anni prima della sua richiesta d’aiuto alla dottoressa, infatti, Gabe ha raccontato di aver visto questo bozzo sulla clavicola, che mano a mano è diventato sempre più grande. Col passare degli anni, quindi, la situazione non è affatto migliorata, bensì peggiorata. Oltre ad aumentare notevolmente di dimensioni, il bozzo di Gabe gli impediva di fare ogni cosa. A partire dal più semplice dei movimenti fino a quello più complicato, l’uomo non riusciva a fare proprio nulla. Vi starete chiedendo perché non ha chiesto aiuto prima? Beh, è proprio qui che viene il bello: era terrorizzato dall’operazione! Scopriamo insieme cos’è successo.

Gabe a La dottoressa Pimple Popper: forte spavento, cos’è successo

Ancora prima di rivolgersi a La dottoressa Pimple Popper e chiederle aiuto, Gabe ha raccontato di aver consultato un altro dermatologo. Purtroppo, il suo lipoma era decisamente enorme e il medico gli ha consigliato di procedere chirurgicamente e, quindi, con un’anestesia di tipo generale. A queste parole, però, Gabe non ha mai fatto seguire dei gesti: l’uomo era totalmente terrorizzato dai medici ed ha scelto di rimandare sempre il suo intervento. Arrivato in un momento della sua vita dove la protuberanza gli impediva di fare ogni cosa, Gabe si è ritrovato costretto a prendere una drastica decisione: chiedere aiuto! Appena visto il lipoma, Sandra Lee non ha potuto fare a meno di esclamare quanto le sue dimensioni fossero decisamente notevoli, ma ha anche immediatamente tranquillizzato il suo paziente sull’entità del pericolo.

Una volta tranquillizzato il suo paziente e messo a sua agio, la dottoressa ha immediatamente proceduto con l’operazione. Certo, l’intervento è durato più del solito perché il lipoma era decisamente grosso e si temeva che questo potesse essere attaccato al muscolo, ma fortunatamente è andato tutto alla grande. Non solo, infatti, Sandra Lee è riuscito a rimuoverlo per intero, ma ha anche permesso al suo paziente di essere finalmente felice della sua vita.

Terminato l’intervento, Gabe non ha trattenuto la sua emozione. Da quel momento, ha avuto inizio un nuovo capitolo della sua vita. E noi tutti siamo più che felici per lui.