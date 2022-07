Laura Chiatti esce allo scoperto: l’aveva tenuto nascosto fino ad ora; la confessione dell’amata attrice.

È una delle attrici più amate del nostro Paese. 40 enne da pochi giorni, la splendida Laura Chiatti si è raccontata al settimanale Chi, in un’intervista in cui ha rivelato alcuni particolari inediti sulla sua vita privata.

Per la prima volta, l’attrice romana ha rivelato alcuni retroscena sul matrimonio con Marco Bocci. I due si sono sposati il 5 luglio del 2014 hanno festeggiato da poco il loro ottavo anniversario. Nel corso del loro matrimonio, però, non sono mancati momenti ‘no’ e la Chiatti ne ha parlato per la prima volta al settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Laura Chiatti esce allo scoperto: la confessione su Marco Bocci

Per le prima volta, Laura Chiatti parla della presunta crisi di matrimonio con il collega Marco Bocci. Nel corso del 2021, si è parlato tanto di crisi di coppia per i due attori e, addirittura, di rottura. A chiarire tutto ci ha pensato proprio l’attrice, che a Chi ha rivelato che, come in tutte le coppie, anche per loro ci sono stati momenti delicati. “Possono arrivare delle turbolenze causate dal lavoro, dalla distanza, dagli imprevisti, che non fanno sconti a nessuno. E così arrivano a cascata ansie, stress, paure. Mantenere alta l’asticella non è sempre facile”.

L’attrice ha proseguito spiegando che, nonostante le discussioni, il loro obiettivo è sempre stato quello di aggiustare tutto e non buttare tutto: “Parliamo di discussioni che non ci hanno mai portato a prendere la decisione di lasciarci“, specifica l’attrice.

Questa, quindi, è tutta la verità sulla crisi tra Laura Chiatti e Marco Bocci, che, oggi, sono più innamorati che mai, con i loro splendidi figli Enea e Pablo, nati nel 2015 e 2016.

Come si sono conosciuti Marco Bocci e Laura Chiatti

Un amore travolgente, quello nato tra i due attori, che hanno deciso di sposarsi dopo pochi mesi dal loro primo incontro. “È proprio vero, le mosse più azzeccate sono sempre le più folli”, ha scritto Marco Bocci in occasione di un anniversario di nozze di qualche anno fa. Le nozze tra Marco e Laura si sono celebrate nella Basilica di San Pietro a Perugia appena due mesi dopo il fidanzamento ufficiale. Ma come si sono conosciuti? Tra loro c’è stato un lungo corteggiamento telefonico, nato da una chiamata partita, forse, per errore. “Ho sempre detto che mi era partita una chiamata, ma quella chiamata è partita perché voleva partire“, ha confessato Bocci durante un’intervista a Domenica In.

E la data del loro primo bacio, il 6 dicembre del 2013, è indelebile nel cuore e sulla pelle dell’attrice, che ha deciso di tatuarla. Voi conoscevate questi retroscena sulla meravigliosa storia d’amore dei due attori?