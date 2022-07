Totti, Noemi Bocchi “costretta a farlo”: non ha potuto agire diversamente

Dopo le ultime notizie su lei e Francesco Totti, Noemi Bocchi ha preso una drastica decisione: non ha potuto agire diversamente.

Una notizia che non avremmo mai voluto darvi e che, purtroppo, ancora adesso lascia l’amore in bocca: Francesco Totti ed Ilary Blasi si sono separati. Proprio loro che incarnavano l’amore puro, spontaneo e genuino, non sono riusciti a resistere alla crisi che si è posta durante il loro matrimonio, decidendo così di dirsi ‘addio’. Sarà per sempre? Staremo a vedere, ma il ritorno di fiamma non è affatto escluso.

Se da una parte, però, Ilary Blasi continua a conquistare l’attenzione di tutti per via della decisione presa subito dopo l’annuncio della separazione; dall’altra c’è Francesco Totti che ha gli occhi puntati addosso per via di Noemi Bocchi. Secondo i giornali di cronaca rosa, sarebbe proprio la giovanissima romana ad essere la nuova fiamma del Pupone. È così? Chi lo sa! Fino ad ora, infatti, nessuno dei due è mai intervenuto in merito. Stando a quanto si apprende da alcune immagini trapelate dal settimanale Chi poco più di una settimana fa, però, sembrerebbe che l’ex capitano giallorosso sia stato beccato dai paparazzi proprio sotto casa della bella Bocchi qualche giorno prima del comunicato ufficiale sulla fine del suo matrimonio. In tutto questo, però, Noemi cosa fa? Su Il Messaggero, si legge che la giovane romana sia stata costretta a prendere una decisione inevitabile. Non immaginerete mai di che cosa parliamo!

Francesco Totti, il gesto inevitabile di Noemi Bocchi: cosa ha fatto

Seppure sia trascorso pochissimo tempo dall’annuncio della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, i due continuano ad essere al centro dell’attenzione di tutti. In questi ultimi giorni, sta facendo parecchio parlare il gesto che – diverso tempo fa – Noemi Bocchi avrebbe compiuto. Su Il Messaggero, infatti, si legge che la giovanissima romana – additata da molti come nuova fiamma del Pupone – sia stata costretta a prendere una decisione inevitabile.

Su Il Messaggero, si legge che Noemi Bocchi sia stata costretta ad eliminare il suo cognome dal citofono di casa. Sembrerebbe che – appena diffusa la notizia della sua relazione con Francesco Totti – la donna sia stata presa di mira da diverse persone. E che, quindi, sia stata costretta ad eliminare qualsiasi traccia che potesse ricondurla a quell’abitazione.

Cos’è successo a Totti dopo la separazione?

Dopo il comunicato all’Ansa, Ilary Blasi è partita alla volta della Tanzania con i suoi figli, ma Francesco? L’ex capitano giallorosso, come raccontato anche in un nostro articolo, ha preferito non mostrarsi subito sui social e né lasciare l’Italia, ma ha voluto dedicarsi anima e corpo alla sua passione.

Cosa ne pensate di questa situazione? Vi piacerebbe rivederli insieme?