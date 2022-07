Uomini e Donne, “Sono il papà più felice del mondo”: aspettano un maschietto; l’annuncio ha fatto impazzire di gioia i fan della coppia.

“La vita questa volta mi ha regalato la cosa più bella che possa accadere ad un uomo.” Con queste parole, lo scorso maggio, uno dei volti più amati di Uomini e Donne ha annunciato attraverso Instagram che sarebbe diventato papà per la prima volta.

Una gioia immensa per lui e per i tanti fan che, sin dalla sua partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi, lo seguono e lo supportano. E, sempre tramite il suo canale di Instagram, nelle scorse ore l’ex tronista ha svelato il sesso del bebè in arrivo: sarà un maschietto. Il video ritrae la coppia nel momento della scoperta del sesso: boy o girl? E una pioggia di coriandoli azzurri ha invaso la coppia. Scopriamo i dettagli di questa meravigliosa notizia.

L’amatissimo ex tronista di Uomini e Donne diventa papà: “It’s a boy”

“Sono il papà più felice del mondo”. Lo ha scritto ma lo ha anche dimostrato, esultando come per un gol al 90esimo quando tutto intorno a loro si è tinto di azzurro. Uno dei volti più amati di Uomini e Donne sta per diventare papà di un maschietto e non potrebbe essere più felice di adesso. Di chi stiamo parlando?

Di Luigi Mastroianni, che sta per accogliere il suo primo figlio dalla fidanzata Anna Scuderi. L’annuncio della gravidanza era arrivato a fine maggio e, qualche ora fa, la coppia ha fatto sapere a tutti che è in arrivo un fiocco azzurro. Per la gioia del futuro papà, che, a quanto pare, desiderava proprio un bel maschietto. Luigi e Anna stanno insieme da circa due anni, ma amano tenere la loro storia lontana dai riflettori. La ragazza, siciliana come lui, è estranea al mondo delle spettacolo, di cui invece Luigi ha fatto parte per diversi anni.

Gli appassionati di Uomini e Donne ricorderanno che Luigi è entrato per la prima volta in trasmissione nel ruolo di corteggiatore di Sara Affi Fella, nel 2018. Tra i due non finì bene e, l’anno successivo, il catanese si rimise in gioco, ma stavolta come tronista. Al termine del percorso scelse la corteggiatrice Irene Capuano, con cui iniziò una storia fuori dal programma. Anche in quel caso, però, niente lieto fine.

Il post condiviso da Luigi su Instagram è stato letteralmente invaso dai likes e i commenti di fan e amici, super felici per la notizia. Tra i commenti spiccano quelli di tanti volti noti e molti ex di Uomini e Donne: da Andrea Zenga a Teresa Langella, da Clarissa Marchese a Giulio Raselli. In molti hanno espresso la loro gioia alla coppia e non possiamo che unirci a tutti loro, mandano i nostri migliori auguri di cuore ai futuri mamma e papà.