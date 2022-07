Viene scartato da tutti i reality: essere famoso non è bastato, ecco il motivo

È diventato famoso con un seguitissimo programma, ma ora viene scartato da tutti i reality: l’amara confessione dell’amato volto tv.

Un’amarissima confessione, quella a cui si è lasciato andare l’amato volto tv nel corso di una sua recentissima intervista. Salito alle luci della ribalta dopo aver partecipato ad un famoso programma nostrano, il giovane ha cavalcato l’onda del successo sin da subito. Sarà per la sua incredibile semplicità o per la sua genuinità, fatto sta che il giovane ha facilmente messo tutti d’accordo. Ad oggi cosa fa?

Sono tantissimi i volti televisivi nostrani che hanno iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo inconsapevoli che da lì a poco la loro vita sarebbe cambiata per sempre. Ne è l’esempio l’ex tronista di Uomini e donne, che proprio recentemente ha raccontato di essere la conduttrice di un programma di cucina, oppure la stessa Giulia De Lellis, che dopo Uomini e donne è diventata famosissima. Se si parla del dating show di Maria De Filippi e di persone che sono diventate popolari grazie al programma, però, non possiamo fare a meno di prendere in considerazione un giovanissimo tronista, che ha avuto la possibilità di sedersi sulla sediolina rossa nel 2016. La trasmissione di Canale 5 è stato un ottimo trampolino di lancio per lui, ma ora – a distanza di anni – ha rivelato di essere stato scartato da diversi reality. Di chi parliamo?

Scartato dai reality: l’amara confessione, cos’è successo

Chi è che non vorrebbe prendere parte ad un reality? Sono tantissime le persone – comuni e non – che vorrebbero mettersi alla prova partecipando ai diversi programmi che si alternano sui nostri canali. È l’esempio un ex volto tv che – come raccontato a The Pipol Tv – avrebbe sostenuto dei provini per L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip, ma con scarso risultato. Stando a quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che – fino a questo momento – non è mai arrivata nessuna partecipazione ai reality nostrani per la sua storia. “Credo di avere una storia poco drammatica”, ha spiegato, rivelando di avere una vita alquanto normale.

Stiamo parlando proprio di lui: Claudio Sona, primo tronista gay di Uomini e donne nel 2016. Stando a quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che il giovane veronese abbia svolto il provino per L’Isola dei famosi e per il GF Vip poco meno di un anno fa, ma che entrambi – nonostante siano andati bene – non hanno portato a nulla.

Cosa fa oggi Claudio?

Com’è cambiata la vita di Claudio Sona dopo Uomini e donne? Nel dating show di Canale 5, l’ex tronista era riuscito a trovare l’amore con Mario Serpa. I due, come ricorderete, hanno fatto coppia fissa per diverso tempo fino a quando hanno scelto di dirsi addio per sempre. Ad oggi, però, sembrerebbe che il cuore del buon Sona sia nuovamente impegnato. Spulciando il suo canale Instagram, infatti, abbiamo rintracciato alcuni scatti in compagnia del suo nuovo compagno. Lui si chiama Nik e non appartiene affatto al mondo dello spettacolo.

Tanti auguri a Claudio e a Nik per una felice vita insieme.