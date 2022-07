In molti la ricorderanno a Vite al Limite: era insieme a sua mamma, ma com’è oggi? Trasformazione sconvolgente

In molti si ricorderanno di lei a Vite al Limite: era insieme a sua mamma, ma com’è diventata oggi? Anche la sua è una trasformazione choc.

Non è assolutamente la prima volta che Vite al Limite propone un percorso doppio! Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato della storia e della trasformazione di Vianey e Alley. Vi ricordate, invece, chi è la protagonista di questo nostro articolo?

Era esattamente la terza stagione di Vite al Limite quando il pubblico del programma ha assistito alla storia di Charity Pierce. Entrata a far parte della clinica di Houston con un peso di 352 kg, la donna ha raccontato di quanto la sua vita sia diventata praticamente inutile. I suoi chili erano decisamente di troppo e lei, purtroppo, era impossibilitata a fare ogni cosa senza l’aiuto di sua figlia e del suo compagno. Ebbene. Forse non tutti lo ricordano, ma anche Charly aveva bisogno di aiuto. Abbiamo pochissime informazioni sul suo conto e sul suo peso, ma dalle immagini mostrate nel corso della sua puntata abbiamo potuto constatare che anche la giovane donna aveva un disperato bisogno di ritornare in forma. Com’è diventata oggi?

A Vite al Limite con sua mamma, ma com’è oggi? Stenterete a credere che sia lei

Seppure non ufficialmente – proprio come Justin Assanti – anche Charly ha partecipato a Vite al Limite nel corso della terza stagione. Presentata alle telecamere del programma come aiutante di sua mamma, la giovane donna è apparsa anche lei in condizioni disperatissima per via del suo forte peso. Come dicevamo, non sappiamo grandi cose su di lei, ma siamo riusciti a raggiungerla su Facebook ed abbiamo constatato il suo cambiamento.

Così come sua madre Charity, anche Charly si è impegnata tantissimo per ritornare in forma. Ed oggi appare decisamente diversa. La sua forma fisica è cambiata radicalmente. Guardatela qui:

Davvero impressionante la sua trasformazione, vero? Le ‘sorprese’, però, non sono finite qui. Dando uno sguardo al suo canale, abbiamo appreso che Charly ha trovato l’amore e che è addirittura diventata mamma. Insomma, un cambio di vita davvero clamoroso, non credete?

E sua mamma?

Siamo certi che anche voi ve lo starete chiedendo: se Charly è dimagrita ed è riuscita a raggiungere uno dei suoi più grandi obiettivi, cosa sappiamo su Charity. Stiamo parlando proprio di lei: Charity Pierce, la donna che si è presentata al cospetto del dottor Nowzaradan con i suoi 353 kg ed una disperata voglia di riprendere in mano la sua vita. Ci sarà riuscita? Assolutamente si! Non solo in clinica, infatti, è riuscita a perdere più di 100 kg, arrivando a pesare 225 kg, ma sembrerebbe che ancora adesso non abbiamo perso le buone abitudini. Oggi, infatti, Charity si mostra ai suoi fan in grandissima forma.

Sono davvero bellissime, non trovate?