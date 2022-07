Ambra Angiolini in vacanza: quanto costa l’hotel in cui sta soggiornando

Tra tanto lavoro, Ambra Angiolini si è presa una piccola vacanza in un hotel dalla bellezza mozzafiato: vediamo quanto costa il soggiorno!

Continua alla grande l’ascesa professionale di Ambra Angiolini, che da stellina di Non è la Rai e idolo degli adolescenti negli anni ’90 è diventata una delle migliori attrici italiane in circolazione. La sua carriera però non l’ha portata solo sui set di film famosissimi, ma l’ha resa anche un grande personaggio televisivo e super seguita sui social.

Proprio qui ha pubblicato degli scatti e un breve video che mostra l’incantevole luogo in cui sta trascorrendo qualche giorno di vacanza. Se da un lato la vita sentimentale le ha dato qualche dispiacere negli ultimi mesi, dal punto di vista lavorativo, non potrebbe andar meglio.

In attesa di iniziare la nuova esperienza come giudice di X Factor, l’ex compagna di Francesco Renga è stata al Circeo per un impegno di lavoro e ne ha approfittato per godersi un po’ di relax in una villa meravigliosa a picco sul mare. Una struttura che si trova nel Parco Nazionale del Circeo di fronte ad altri due gioielli del Mar Tirreno ovvero l’Isola di Ponza e l’Isola di Palmarola.

Ambra Angiolini, avete visto dov’è andata in vacanza? Il prezzo di una notte nell’hotel

In attesa di vederla entrare a far parte della squadra di X Factor, Ambra è evidentemente alle prese con un altro progetto di lavoro. Nel post pubblicato su Instagram che mostra le immagini della villa in cui alloggia, ha infatti ringraziato tutto lo staff che la segue: “Parti con una valigia e quando torni non basta più… da tutti i sogni che mi sono stati regalati. Grazie”. La bella 45enne protagonista di film amatissimi come Immaturi, Saturno contro ecc., ha scelto un hotel che offre un’atmosfera rilassante, una vista mozzafiato e tanta privacy.

Si tratta dell’Isola Eea, una villa privata il cui proprietario è un italo coreano, Choul Soo Ferretti Min. Costui ha cambiato lavoro ed ha deciso di trasformare la sua casa di famiglia sul mare in un b&b. Sei diverse camere da letto, tutte con un panorama spettacolare e con colori chiari che conciliano il relax.

Un soggiorno in questa oasi di pace e benessere deve comprendere almeno cinque notti e si possono scegliere vari tipi di camere, tutte con vista mare: dalla superior (dotata di balcone) alla suite (dotata di zona giorno e terrazzo). Il costo di una notte nella villa varia ovviamente in base alla tipologia di stanza: si va dai 180 ai 400 euro.

Grazie alle immagini pubblicate dalla Angiolini, siamo sicuri che molti si siano innamorati dell’Isola di Eea e vorranno visitarla al più presto!