Dopo il lavoro in tv adesso fa la badante: ha cambiato vita radicalmente

È stata per anni una stella della tv, ma oggi fa la badante: intervistata da Fanpage, ha raccontato la sua nuova vita.

Il successo per lei arrivò prestissimo: erano gli anni ’90, lei era solo un’adolescente, ma tutta Italia la conosceva e la adorava. Ammirata dai coetanei, il suo viso era su copertine di giornali, quaderni di scuola, album di figurine. Esattamente così accadeva anche per le sue giovanissime colleghe che con lei condividevano lo stesso spazio nel palinsesto televisivo.

Stiamo parlando di uno dei volti più amati di Non è la Rai, programma dei primi anni ’90 ideato da Gianni Boncompagni. Molte delle ragazze che ballavano e cantavano in quello studio televisivo hanno poi proseguito con grande successo la loro carriera nel mondo dello spettacolo (vedi Ambra Angiolini, Claudia Gerini, Antonella Elia, Miriana Trevisan, Laura Freddi, ecc.). C’è chi è tornata di recente sul piccolo schermo ovvero Pamela Petrarolo, tra i naufraghi dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, e chi invece ha cambiato completamente vita.

Tra coloro che hanno lasciato la tv dedicandosi completamente ad alto c’è Ilaria Galassi, ve la ricordate? Oggi ha 46 anni e fino a due anni fa lavorava alla cassa del salone di parrucchieri del suo compagno situato ai Parioli. A causa del Covid, purtroppo quel negozio sono stati costretti a chiuderlo ed oggi Ilaria fa la badante. Ecco cosa ha rivelato a Fanpage di questa esperienza.

Dalla tv al lavoro di badante: ricordate Ilaria Galassi di Non è la Rai?

L’ex stellina di Non è la Rai ha raccontato di essersi trasferita a Fiumicino, dove si trova l’altro negozio del suo compagno perché in zona Parioli l’affitto era troppo alto ed il Covid ha complicato tutto.

Oggi Ilaria si prende cura di Ausilia, una signora di 90 anni. Racconta che una cliente le disse di aver bisogno di una donna che si occupasse della madre dalle ore 9 alle 13 e, visto che in questo periodo non sta lavorando, ha pensato di farlo in prima persona. “Le ho detto: ‘Lo faccio perché è quello che facevo sempre con mia nonna, ma non voglio neanche essere pagata’”, racconta ai microfoni di Fanpage.

Per lei non è un vero e proprio lavoro, non viene stipendiata: le dà le medicine, la lava, le fa la piega ai capelli, le prepara la colazione. Ogni tanto la signora le fa un regalo col quale Ilaria fa la spesa. Con la signora Ausilia, hanno instaurato un bel rapporto: “Ci aiutiamo a vicenda. Quando vede che sono giù di morale mi chiede: “Che hai?” e io mi sfogo con lei. Vede sempre il lato positivo nelle cose”.

Un cambiamento di vita che forse molti non si sarebbero aspettati, ma complimenti alla bella Ilaria per non essersi arresa di fronte alle difficoltà e per il grande esempio di positività e forza che rappresenta.