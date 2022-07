Dopo la rottura il colpo di scena: saranno presto marito e moglie; l’annuncio fa impazzire i fan della coppia.

Una storia d’amore turbolenta, dove non sono mancati alti e bassi: la rottura, ad un certo punto, sembrava essere definitiva. Col tempo, però, la coppia ha ritrovato la serenità e ben presto è pronta a convolare a nozze!

L’annuncio è arrivato da lui, attraverso un’intervista al settimanale Nuovo. Scopriamo tutti i dettagli delle nozze, che dovrebbero essere celebrate nel 2023.

Presto marito e moglie: la coppia convola a nozze dopo aver superato la crisi

Un amore nato nel 2019, che ha subito una battuta d’arresto, ma è ripartito più forte di prima. La coppia si è fatta conoscere a fondo dal pubblico con la partecipazione a Temptation Island Vip nel 2020. Un’esperienza, quella nel programma di Canale 5, che non ha avuto lieto fine: i due si sono allontanati a causa di divergenze nate proprio nel docu-reality. Oggi, però, sono più innamorati che mai e pronti a diventare marito e moglie.

“Quello che è accaduto a Temptation Island ci ha allontanati da un lato, ma dall’altro ci ha avvicinati molto. Ora il nostro rapporto è più forte di prima.” È quanto ha dichiarato Pietro Delle Piane al settimanale Nuovo, in merito alla sua storia d’amore con Antonella Elia. Che, ben presto, diventerà sua moglie! Proprio così, la coppia è pronta a fare il grande passo, dopo essersi messa definitivamente alle spalle la crisi. Come rivelato dall’attore a Nuovo, il matrimonio si celebrerà nel 2023 per motivi organizzativi, anche se lui avrebbe voluto sposare la showgirl anche subito.

“Spero che non cambi idea e scappi davanti all’altare. Quel giorno lei sarà la vera protagonista”, ha commentato Pietro, che ha rivelato anche alcuni dettagli sull’organizzazione della cerimonia. Antonella vorrebbe un matrimonio subacqueo, ma a quanto pare Pietro propende per una cerimonia tradizionale. Il luogo ideale sarebbe Roma, punto di incontro tra le città dei vari invitati che dovranno raggiungerli per il grande giorno.

Un lieto fine che non tutti avrebbero immaginato, dopo la fine del percorso di Antonella e Pietro a Temptation Island Vip. Il falò di confronto finale della coppia è stato uno dei più accesi della storia del docureality di Canale 5. Dal quale Antonella e Pietro uscirono separati. Col tempo, però, la showgirl ha deciso di dare un’altra possibilità al suo compagno e, a poco a poco, è tornato il sereno.

Oggi la coppia è solida e sicura dell’amore che li lega, a tal punto da decidere di diventare marito e moglie. Non ci resta che attendere eventuali aggiornamenti e anticipazioni sul matrimonio di Pietro e Antonella. Ai quali mandiamo i nostri migliori auguri di felicità!