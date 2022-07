In moltissimi ricordano Eleonora di Masterchef 3, ma che cosa fa oggi? Non lo direste mai

È stata una delle concorrenti di Masterchef 3, ma che cosa fa oggi Eleonora Federici? Non immaginerete mai com’è la sua vita.

Tutti gli amanti di Masterchef non possono fare a meno di seguire le repliche della terza edizione che stanno andando in onda in queste ultime settimane. E così, dopo l’eliminazione di Rachida – di cui recentemente vi abbiamo descritto la sua vita oggi – gli spettatori del talent hanno dovuto fare i conti con un’altra scottante uscita. Dopo un duello finale davvero imperdibile, ad abbandonare le cucine di Masterchef è stata proprio Eleonora Federici.

La terza edizione di Masterchef – così come tutte le altre andate in onda negli anni – ha visto alternarsi tantissimi aspiranti chef piuttosto talentuosi. C’è chi, però, è riuscito ad accaparrarsi il montepremi finale, avendo la possibilità di pubblicare il primo libro di ricette, e chi invece ha dovuto abbandonare prima il programma, ma ha ugualmente riscosso un successo impressionante. È il caso, ad esempio, della bella Eleonora, che ha visto sfumare la possibilità di essere la vincitrice del talent ad un passo dalla finale. Cosa è successo, però, dopo il programma? Così come quella di Federico – il trionfatore di quell’edizione – anche la vita di Eleonora è cambiata radicalmente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Cosa fa oggi Eleonora Federici dopo Masterchef 3?

Ancora prima dell’eliminazione del campano Salvatore Russo, è stata proprio Eleonora Federici a dover abbandonare le cucine di Masterchef 3. Mandata direttamente al duello finale dai tre giudici, la simpaticissima gemmologa ha dovuto fare i conti con Federico Francesco Russo e ben sei piatti da preparare con i fiori di zucca. Una prova, come ricorderete, veramente difficile e che ha messo in serissima difficoltà entrambi. Solo uno di loro, però, ha avuto la meglio. E i tre chef – dopo una lunga discussione – hanno scelto di premiare il medico nutrizionista, non mancando di complimentarsi con Eleonora e la sua caparbietà.

L’addio di Eleonora alle cucine di Masterchef è stato un ‘addio’ decisamente doloroso! Anche perché, diciamoci la verità, giunti a quelle fasi del talent, tutti meritavano la finale e la vittoria. Come ogni gioco che si rispetti, però, solo uno ha potuto aggiudicarsi il montepremi finale. Siete curiosi, a questo punto, di sapere com’è cambiata la vita della bella Federici dopo il programma? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Abbiamo rintracciato Eleonora su Instagram ed abbiamo scoperto che ancora oggi – a distanza di quasi 10 anni dalla sua partecipazione al programma – continua a svolgere quello che faceva ai tempi di Masterchef. La Federici, infatti, non ha abbandonato la sua professione, ma l’ha affiancata alla sua passione per la cucina. Il suo canale Instagram, infatti, pullula di scatti di piatti davvero succulenti.

Facevate il tifo per lei all’epoca di Masterchef? Noi assolutamente si!