Ex Miss Italia racconta a tutti di aver avuto il Covid in gravidanza: cos’è successo

Ha partorito da poco la sua seconda figlia e su Instagram l’ex Miss Italia racconta di aver contratto il Covid proprio durante la gravidanza.

Nonostante siano trascorsi più di due anni dall’inizio della pandemia, il Covid continua a circolare e, a causa delle sue tante varianti, a colpire tantissime persone. Ovviamente, non sono escluse le donne incinte ed è normale che in questo caso ci sia più preoccupazione del solito.

Per fortuna, spesso il virus non arreca danni particolari né alla futura mamma né al bambino e la gravidanza viene portata a termine tranquillamente. Così è stato anche per l’ex Miss Italia che, durante una sessione di domande su Instagram, ha rivelato ai follower di aver contratto la malattia proprio durante la gestazione.

Ha poi risposto ad altre curiosità degli utenti raccontando quanto e come sia cambiata la sua vita con due bambine piccole da allevare, quanti chili ha messo su in gravidanza, come si è svolto il parto, ecc. Seguitissima sui social, l’ex vincitrice dello storico concorso di bellezza che abbiamo visto spesso in tv nelle vesti di conduttrice ha voluto raccontarsi come qualunque altra mamma.

Covid in gravidanza: l’ex Miss Italia racconta la sua esperienza

Bionda, alta, fisico da urlo e viso angelico: la fascia di Miss Italia non poteva che andare a lei quando nel 2004, a soli diciotto anni, partecipò alla celeberrima gara tenutasi a Salsomaggiore Terme e condotta da Carlo Conti. Stiamo parlando di Cristina Chiabotto, nata a Moncalieri e cresciuta a Borgaro Torinese.

Amatissima dal pubblico, la bella Cristina è stata fidanzata per dodici anni con l’attore Fabio Fulco. I due si sono poi lasciati e ciascuno ha iniziato una nuova vita accanto ad altre persone. Oggi la Chiabotto è felicemente sposata con l’imprenditore Marco Roscio dal quale ha avuto due bambine, Luce Maria e Sofia, nata lo scorso 29 giugno.

Durante il box domande su Instagram, qualcuno ha chiesto all’ex miss come abbia reagito la piccola Luce quando a casa è arrivata la sorellina. La mamma bis ha raccontato: “Luce è dolce, la cerca, la bacia, mi fanno morire d’amore…vedremo tra qualche anno”, ha detto aggiungendo l’emoticon della faccina che ride.

Anche stavolta, proprio come con la prima gravidanza, Cristina è aumentata di 10 chili e, in entrambe ha contratto il Covid: “Al terzo mese di gravidanza, sia con Luce che con Sofia”. Nessuna conseguenza grave per fortuna, infatti racconta di non aver preso farmaci: “Non ho preso nulla perché sono stata abbastanza bene”.

Entrambi sono stati parti naturali, ma con qualche leggera differenza: “La differenza più grande l’ho sentita per i punti. Con Sofia il recupero è stato più veloce”, ha raccontato Cristina.

E voi avete visto com’è tornata in forma in pochissimo tempo l’ex miss?