La famosa showgirl lo racconta solo adesso: “Fatta fuori da tanti progetti”; la confessione a cuore aperto arriva sui social.

Non sono stati giorni facili per uno dei volti più amati del momento. La famosa showgirl ha dovuto affrontare un grave problema di salute, che l’ha costretta a ricoverarsi d’urgenza in ospedale per sottoporsi ad un intervento.

Un grande spavento, ma per fortuna tutto si è concluso per il meglio. E, tornata a casa, la showgirl ha pubblicato un lungo messaggio social, nel quale ha ringraziato chi le è stato accanto e ha rivelato alcuni retroscena sulla sua vita professionale. Non tutti i suoi progetti sono andati in porto, ma, oggi, l’ex concorrente del GF Vip ha una nuova consapevolezza.

“Fatta fuori da tanti progetti professionali”: la famosa showgirl confessa tutto

“Il sentimento che pervade il mio cuore è quello di un’immensa gratitudine”. Inizia così il lungo messaggio social pubblicato da Guenda Goria dopo l’incubo. Nei giorni scorsi, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria è stata operata d’urgenza per via di una gravidanza extrauterina. Un problema delicato, che le ha creato non poche complicazioni: dopo qualche giorno dall’operazione Guenda è tornata in ospedale, in seguito alla rottura di una tuba. Giorni di grande sofferenza e panico, ma, per fortuna, tutto è finito per il meglio.

L’ex concorrente del GF Vip è tornata a casa dai suoi affetti, che non l’hanno abbandonata neanche un minuto durante questi giorni. La sua famiglia e, in particolare, il suo grande amore Mirko Gancitano, che si è preso cura di lei con amore. Su Instagram, Guenda ha espresso la sua gratitudine, spiegando di aver raggiunto nuove consapevolezze dopo questa terribile esperienza.

“Ultimamente sono stata fatta fuori da tanti progetti professionali e mi rammaricavo perché pensavo di meritarli. Molte cose non sono andate come dovevano e mi sentivo sfortunata. Come se la vita si stesse accanendo contro di me. Ma non è così.” Oggi la Goria ha una nuova gioia nel cuore e ha deciso di mettere da parte la “scontentezza e il senso di inadeguatezza” con cui spesso viveva: “Oggi sento la vita più che mai e ringrazio per essere ancora in questo mondo che ha angoli incantevoli. Sono felice di esserci. Anche semplicemente di poter prendere un caffè al mattino e guardare fuori dalla finestra e il sole che illumina il mondo”.

Parole dense di significato, quelle di Guenda, alla quale in tantissimi hanno mostrato la loro vicinanza e il loro affetto in questi giorni delicati. Una valanga di messaggi e cuoricini ha invaso il post della Goria, alla quale non possiamo che mandare un forte abbraccio e i nostri migliori auguri di una veloce e completa ripresa.