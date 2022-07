Francesca Ferragni, sapete in che cosa è laureata? Non tutti lo immaginano

Francesca Ferragni si è laureata qualche anno fa specializzandosi nel 2020 proprio in quel campo e seguendo così le orme di suo padre: scopriamo in cosa.

Francesca Ferragni è molto attiva sui social proprio come le sorelle, Chiara e Valentina. Da qualche settimana è diventata mamma per la prima volta e lo ha fatto sapere su instagram, pubblicando uno scatto dolcissimo e a corredo aveva scritto: “Benvenuto al mondo Eduardo, ancora non riusciamo a crederci che ti abbiamo fatto noi”.

Eduardo è nato dall’amore di Francesca con il compagno Riccardo Nicoletti, suo futuro marito. Infatti l’uomo le ha fatto tempo fa la proposta di matrimonio e lei ha detto sì! Francesca a differenza delle sorelle è più lontana dal mondo dello spettacolo. Chiara oggi è un’influencer e un’imprenditrice famosa in tutto il mondo, è attivissima in questo campo e anche Valentina lo è. Spesso le vediamo insieme ad eventi importanti di moda. Invece Francesca ha preferito dedicarsi ad altro.

Qualche anno fa si è laureata ed in seguito, circa due anni fa, ha conseguito la specializzazione. Ma sapete in quale campo? A quanto pare ha seguito le orme di suo padre.

Francesca Ferragni qualche anno fa si è laureata, specializzandosi in quel campo: scopriamo in cosa

Tutte e tre le sorelle Ferragni sono seguitissime sui social. Francesca a differenza di Chiara e Valentina è più lontana dal mondo dello spettacolo anche se comunque è molto nota. Ha un profilo instagram seguito da oltre un milione di follower.

Avendo un così grande seguito è facile immaginare che ogni cosa che faccia e condivida non passi inosservata. Spesso si mostra insieme a sua mamma e le sue sorelle in meravigliosi scatti di famiglia e dobbiamo dire che si somigliano tutte molto, chi più chi meno, con tratti uguali e alcuni diversi ma soprattutto quello che bisogna accentuare è la bellezza: tutte sono bellissime! Le ultime immagini la ritraggono insieme al suo bambino, Eduardo, nato il 22 giugno. Con una serie di scatti dove la vediamo mentre si trova in ospedale, con il piccolo e il suo compagno Riccardo Nicoletti, ha annunciato di essere diventata mamma per la prima volta. Francesca ha preferito dedicarsi ad un campo diverso da quello di Chiara e Valentina, si è laureata qualche anno fa, seguendo le orme di suo padre.

Ha conseguito la laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e nel 2020 si è specializzata in Chirurgia Orale. Valentina ha pubblicato per quell’occasione delle immagini in cui sua sorella ha la corona d’alloro sulla testa con un bouquet di fiori, c’è poi lei al computer che svolge la tesi. Infatti come molte persone anche Francesca si è laureata da casa, a causa della diffusione del covid e alle conseguenti restrizioni.