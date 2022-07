Gf Vip, dopo diversi anni “si sono lasciate”: fine della relazione

GF Vip, dopo diversi anni le due sono giunte al capolinea, ‘si sono lasciate’: è giunta così la fine della relazione per l’ex gieffina

E’ nella quarta edizione del Grande Fratello Vip che le due davanti a milioni di telespettatori si erano giurate di amarsi per sempre. Qualcosa però è andato storto, oggi le due si sono lasciate.

E’ il settimanale di Alfonso Signorini a far trapelare la notizia e a far sapere che le due avrebbero ormai preso strade differenti. Dopo diversi anni, la loro storia d’amore sarebbe giunta al capolinea. Una storia d’amore che ha vissuto alti e bassi, come tutte d’altronde ma che a quanto pare non sarebbe riuscita a resistere ai vari tira e molla che avrebbero poi, ahimè, portato alla definitiva rottura. La coppia era entrata in crisi subito dopo la fine del seguitissimo reality. Le due sembravano essere particolarmente distanti, e così dopo la crisi apparentemente superata, si sono dette addio. Prima l’indiscrezione, poi la conferma. Ad oggi, non sono più una coppia.

Licia Nunez e Barbara Eboli non sono più una coppia. Alla quarta edizione del Grande Fratello vip, alla quale ha preso parte anche Licia Nunez, in un tenero incontro le due si erano giurate amore eterno. Subito dopo la fine del reality però, qualcosa nel loro rapporto si è incrinato. La coppia è entrata in crisi e non sarebbe riuscita a reggere i duri colpi a causa dei vari tira e molla che le hanno rese sempre più distanti. Prima le indiscrezioni emerse dai vari settimanali, che avevano lanciato il rumor facendo sapere che già prima della partecipazione dell’ex gieffina a “L’Isola dei Famosi”, le due avrebbero preso le distanze. E’ poi però giunta la conferma da parte dell’ex naufraga che ha fatto sapere che effettivamente ad oggi le due, si sono lasciate.

E proprio in un’intervista a Casa Chi, Licia Nunez ha fatto sapere: “Il cambiamento legato alla mia vita passata era già in atto e mai avrei pensato che l’esperienza al Grande Fratello Vip sarebbe durata tre mesi“, ha raccontato ai microfoni del settimanale. Uscita dalla casa, Licia Nunez si è ritrovata a vivere una situazione complicata. La sua relazione si diceva segnata già prima del reality, a causa degli alti e bassi che la stessa ha ammesso di aver avuto nella relazione con l’imprenditrice Barbara Eboli. “Sono entrata in una situazione difficile. Sapevo quello che avevo lasciato perché la mia vita privata era segnata da alti e bassi“. E così l’ex naufraga ha poi raccontato cosa l’ha spinta a mettere un punto alla sua storia d’amore già in crisi: “Nella vita accade che poi si abbiano esigenze e desideri diversi. E’ quello che è successo a me“.