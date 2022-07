Giorgio Mastrota, arriva l’annuncio che nessuno si aspettava: succederà presto; splendida notizia per l’amato personaggio televisivo.

“I figli, i nipoti, la mia famiglia vengono al primo posto. È sempre stato importante ma, con gli anni, ancora di più, è diventato il mio punto di forza. Il motivo per il quale sono un uomo sereno, sono felice”. Queste le parole che Giorgio Mastrota ha dichiarato qualche mese fa, ospite a Italia Sì, su Rai Uno.

E oggi più che mai, le parole dell’amatissimo personaggio televisivo assumono un valore speciale. Si, perché, intervistato dal settimanale Nuovo, Giorgio Mastrota ha annunciato qualcosa di davvero speciale. Che accadrà nei prossimi mesi. Scopriamo le sue parole.

Giorgio Mastrota, splendida notizia: arriva l’annuncio che nessuno si aspettava

Quattro figli, due nipoti e tanto amore. La famiglia per Giorgio Mastrota è fondamentale ed è il principale motivo per il quale oggi si sente sereno e realizzato. E, per lui, è in arrivo un’altra grande gioia.

Come annunciato da lui stesso al settimanale Nuovo, Giorgio Mastrota sta per sposare la sua compagna Floribeth Guitierrez. I due sono legati da dieci anni e finalmente pronunceranno il fatidico sì: “Celebreremo le nozze dopo 10 anni insieme e sono davvero molto contento”. L’amato volto delle televendite non ha svelato la data del grande evento, ma le nozze arriveranno con ogni probabilità nei prossimi mesi. Svelati, però, alcuni dettagli del luogo in cui vorranno festeggiare il loro amore: “Una festa tranquilla in un agriturismo valtellinese di un nostro amico, festeggeremo in alta quota”.

Una grande gioia per la coppia, che ha dovuto rimandare le nozze più volte a causa della pandemia di Covid. Nozze alle quali non ci sarà l’ex moglie di Mastrota, Natalia Estrada. Giorgio ha spiegato di essere in buoni rapporti con lei, ma non da sentirsi sempre: “Non sono certo come Flavio Briatore le cui ex vanno tutte d’accordo. Insomma, viviamo ormai in due mondi separati.” Ad unirli ci sarà sempre Natalia Jr, la figlia nata dal loro matrimonio: è lei che ha reso nonno Giorgio, dando alla luce i piccoli Marlo e Sasha.

Giorgio Mastrota è poi papà di Federico, oggi 22 enne, nato dalla storia con Carolina Barbosa, e di Leonardo e Matilde, che hanno rispettivamente, quattro e nove anni: i piccoli sono nati dall’amore con Floribeth, che diventerà presto sua moglie. Una famiglia allargata, quella di Mastrota, ma super unita dall’amore.

Il ‘no’ secco di Mastrota ai reality show

Nell’intervista a Nuovo, Giorgio Mastrota ha ribadito il suo desiderio di non partecipare ai reality show. Qualcosa che gli hanno proposto molte volte, ma che ha sempre rifiutato. “Ho un lavoro e preferisco continuare a fare bene questo piuttosto che andare in tv a parlare a vanvera”.