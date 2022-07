Ilary Blasi, cambiamento drastico? C’entra la sua amica e collega Silvia Toffanin

Dopo la separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi è pronto ad un altro drastico cambiamento? C’entrerebbe la sua amica Silvia Toffanin.

Non si fa altro che parlare di lei: Ilary Blasi è al centro dell’attenzione di tutti! E stavolta, purtroppo, lo è non per la sua simpatia, i suoi outfit da urlo o le sue gaffe in diretta, ma per la notizia della sua separazione da Francesco Totti. Se ne parlava da diverso tempo, è vero, ma è solo poco più di una settimana che i due diretti interessati lo hanno confermato.

A distanza di diverse settimane dalla sua ultimissima conduzione de L’Isola dei famosi, Ilary Blasi è finita al centro dei riflettori per via della sua separazione da Francesco Totti. Dopo quasi 20 anni dal loro primo incontro e la nascita di ben tre figli, i due si sono detti ‘addio’. Non sappiamo cosa abbia spinto la coppia a separarsi, ma si può chiaramente comprendere che la notizia ha lasciato un po’ tutti di stucco. Nessuno mai, infatti, avrebbe immaginato una cosa del genere. Potrà mai esserci un ritorno di fiamma? Mai dire mai nella vita! D’altra parte, anche Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembravano essersi addio per sempre dopo il loro secondo ritorno di fiamma. Ad oggi, invece, si mostrano ai loro fan più innamorati di prima. Quello che, però, in queste ultime ore sta facendo tanto chiacchierare e l’ulteriore cambiamento di cui Ilary Blasi potrebbe esserne protagonista già nei prossimi mesi.

Ilary Blasi, drastica cambiamento in arrivo? L’indiscrezione clamorosa

Stando a quanto si apprende da Nuovo Tv, sembrerebbe che la separazione da Francesco Totti non sia l’unica novità di quest’anno per Ilary Blasi. Da quanto si legge dal noto settimanale, sembrerebbe che la conduttrice sarà la protagonista di un ulteriore e drastico cambiamento a partire dai prossimi mesi. Certo, l’indiscrezione al momento ancora deve essere confermata o smentita da parte della diretta interessata. Quindi, è da prendere davvero con le pinze. Se, però, dovesse verificarsi quanto emerso dal giornale, si tratterebbe sicuramente di un colpo di scena impressionante. Di che cosa parliamo?

Stando a quanto si legge da Nuovo Tv, sembrerebbe che Ilary Blasi sia pronta a dire ‘addio’ a Roma, la sua città natale. Avete letto proprio bene, si! Secondo il settimanale, la conduttrice ha seriamente intenzione di cambiare un po’ aria. Quale sarebbe, a questo punto, la sua destinazione? La risposta è semplicissima: Milano! A quanto pare, quindi, la Blasi sarebbe pronta a raggiungere il capoluogo lombardo non solo in quanto luogo d’origine dell’azienda per cui lavora da diversi anni, ma anche perché potrebbe condurre un nuovo programma insieme alla sua amica di sempre Silvia Toffanin. Si dice, infatti, che sia proprio la conduttrice di Verissimo ad avere un ruolo determinante nel trasferimento della giovane romana.

Non sappiamo, quindi, se ci sarà una nuova edizione de L’Isola dei famosi, ma sembrerebbe proprio che Ilary Blasi potrà ritornare sul piccolo schermo molto presto.