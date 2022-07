Giovanissima a Non è la rai, come dimenticarla! Com’è oggi e cosa fa Luna Castellani

Ricordate Luna Castellani di Non è la rai? All’epoca era giovanissima, come dimenticarla! Com’è diventata oggi e che cosa fa.

Sono tantissime le ragazze che si sono alternate sul palco di Non è la rai nel corso delle sue quattro edizioni, ma Luna Castellani è davvero impossibile non ricordarla. Giovanissima ai tempi della trasmissione, la splendida romana ha facilmente catturato gli occhi su di sé! Com’è diventata oggi e che cosa fa?

Se dovessimo stilare una classifica di tutte le ragazze di Non è la rai che sono entrate nel cuore di tutto il suo pubblico e continuano ad occupare un posto, Luna Castellani risulterebbe sicuramente tra i primi posti. La sua bellezza non è assolutamente passata inosservata, ma la sua bravura non è stata affatto da meno. Cosa sappiamo, però, adesso su di lei? Recentemente vi abbiamo mostrato una foto recentissima di Elisabetta Morabito e di Arianna Becchetti, e di entrambe vi abbiamo spiegato come la loro bellezza non sia stata affatto scalfita dal tempo, ma della bella Castellani cosa sappiamo? Siamo riusciti a rintracciarla su Instagram: eccola qui, è sempre uno schianto!

Com’è oggi Luna Castellani di Non è la rai? Eccola qui, sempre uno schianto

Sono trascorsi quasi 30 anni dall’ultima puntata di Non è la rai, eppure sembrerebbe che alcune delle sue ragazze simbolo non si siano lasciate affatto scalfire dallo scorrere del tempo. Ne è l’esempio lampante la splendida Luna Castellani, che seppure sia diventata una donna a tutti gli effetti, mamma e moglie decanta sempre di una bellezza assoluta. Come facciamo a dirlo? La risposta è semplicissima: siamo riusciti a rintracciarla su Instagram ed abbiamo constatato quanto sia sempre identica al passato.

Non sappiamo cosa faccia esattamente oggi, ma quando abbiamo sfogliato la sua photogallery social non abbiamo potuto fare a meno di notare ed ammirare la sua bellezza. Il suo matrimonio con Giancarlo Fisichella, ex pilota di Formula 1, procede alla grande. E la bella Castellani è sempre più innamorata di suo marito e dei suoi tre figli. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventata oggi? Guardate un po’ qui:

All’epoca di Non è la rai era giovanissima, ora è una donna, ma per il resto Luna Castellani è sempre splendida. Siete d’accordo con noi?

Chi ha cambiato vita?

Oltre a Luna Castellani, sembrerebbe che altre splendide ragazze di Non è la rai abbiano cambiato vita dopo il successo riscontrato. È il caso, ad esempio, di Ilaria Galassi. Vi ricordate di lei? Come raccontato in un nostro recentissimo articolo, l’ex volto del famoso programma ha raccontato di aver lavorato nel negozio di parrucchiera del suo compagno, ma di svolgere adesso la professione di badante.