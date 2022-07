‘No’ a Maria De Filippi: non ha voluto partecipare ad Uomini e donne

Ha detto ‘no’ a Maria De Filippi, non ha voluto partecipare alla prossima edizione di Uomini e donne.

Con la fine dell’estate e l’arrivo della stagione autunnale avremo modo di seguire le nuove edizioni dei programmi che solitamente iniziano da settembre in poi. Quest’anno ci sono molte novità e non sono mancati i colpi di scena con decisioni inaspettate.

Infatti qualche settimana fa sono stati annunciati i palinsesti Rai e Mediaset. Nei prossimi mesi avremo modo di vedere nuove trasmissioni, per esempio Boomerissima con Alessia Marcuzzi o anche il programma on the road di cui ancora non si conosce il titolo condotto da Elisa Isoardi. Qualche conduttore però è rimasto senza programma, come Giancarlo Magalli, e non sembra averla presa bene.

Intanto che passi l’estate, siamo sicuri che alcuni dei programmi che vanno in onda da anni e che dagli esordi riscontrano successo, ci saranno, come quelli in onda sulle reti Mediaset: Uomini e donne, Amici, Tu si que vales, C’è posta per te, Avanti un altro, Caduta Libera e altri ancora. Parlando del programma pomeridiano di Maria De Filippi, solitamente le registrazioni iniziano a fine agosto con la messa in onda le prime settimane di settembre. In queste mesi ovviamente sono in atto i casting per scegliere nuovi protagonisti. A quanto pare qualcuno ha detto ‘no’ a Maria De Filippi: vediamo di chi si tratta e che cosa ha detto al riguardo.

Ha detto no a Maria De Filippi: non parteciperà nella nuova stagione di Uomini e donne

Uomini e donne è un programma che va in onda da anni e da quando ha esordito ha sempre conquistato i telespettatori. Infatti il pubblico si lascia trasportare da quanto succede in puntata e anche durante le esterne sognando insieme ai protagonisti e sperando sempre nel lieto fine.

La nuova stagione partirà com’è suo solito a settembre, mentre le registrazioni iniziano a fine agosto. In queste settimane sono iniziati i casting per scegliere i nuovi tronisti e troniste, ma anche i protagonisti del trono over. Sicuramente avremo modo di vedere qualche vecchio cavaliere e dama. In queste ore è circolata una notizia che ha avuto ampia diffusione, a quanto pare qualcuno avrebbe detto no a Maria De Filippi. Andrea Fratino, Tiktoker di successo ed ex concorrente del programma La caserma ha raccontato a RDS Next di aver sognato tanto, almeno qualche anno fa, di partecipare ad Uomini e donne ma quando è arrivata la proposta ha preferito dire di no.

Data la velocità di sviluppo della notizia, Andrea sul suo canale instagram ha voluto fare maggiore chiarezza su quanto detto: “Io martedì a Rds Next ho parlato del programma Uomini e donne, ma ci tenevo a specificare che non volevo peccare di presunzione, affermando che mi avessero chiamato per la mia visibilità”, ha spiegato, aggiungendo di essere stato contattato perchè nel 2018 quando lui era minorenne e successivamente nel 2020, aveva fatto dei provini, aveva mandato delle iscrizioni per partecipare ma di non aver mai parlato di trono: “Non ho mai detto che mi hanno chiamato per fare il trono, ho solo detto che ad oggi non parteciperei ad Uomini e donne perchè penso che io lì non troverei l’amore della mia vita”. Queste le parole di Andrea dopo la diffusione della notizia che lo vedeva aver detto no a Maria De Filippi.