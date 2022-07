Royal Family, Kate Middleton non si trattiene e scoppia a piangere: il motivo

Notizia shock sulla famosa Royal Family: Kate Middleton non si trattiene e scoppia a piangere, non immaginereste mai il motivo.

È solita mostrarsi al pubblico sempre in gran forma e sorridente, ma anche Kate Middleton – come tutti gli esseri umani – ha le sue debolezze e i momenti di sconforto. È proprio di uno di questi che – nella sua biografia reale – ce ne da ampia notizia il buon Tom Bower. Stando a quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che la duchessa di Cambridge sia scoppiata a piangere dopo alcune ore trascorse insieme a sua cognata Meghan.

Sul famoso incontro tra Kate Middleton e Meghan Markle poco prima delle nozze di quest’ultima col giovane Harry, se n’è detto di ogni colore. Subito dopo la notizia del ‘litigio’ tra le due donne reali, infatti, le dirette interessate erano già intervenute in merito, dando però versioni contrastanti tra di loro. Stando a quanto si apprende da Tom Bower, sembrerebbe che il racconto dello scrittore fatto nella biografia reale intitolata ‘Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors’ sia quello giusto perché riportato da persone molto vicine alla famosa Royal Family – di cui, ovviamente, non è stata affatto svelata l’identità. Sembrerebbe, quindi, che ad avere la peggio da questo incontro non sia stata Meghan Markle – come raccontato dalla diretta interessata a Oprah Winfrey – bensì proprio Kate Middleton. Perché? Non immaginereste mai il motivo!

Kate Middleton scoppia a piangere: cos’è successo alla Royal Family, impensabile

Un racconto piuttosto dettagliato, quello che Tom Bower ha fatto nella sua biografia reale sull’incontro che – a pochi giorni dalle sue nozze – Meghan Markle ebbe con Kate Middleton. Un incontro che – a quanto pare – non andò affatto a buon fine e che, addirittura, determinò le lacrime della duchessa di Cambridge. Cosa è successo realmente tra le due donne reali? Come dicevamo precedentemente, sia Meghan che Kate hanno dato la loro versione dei fatti. Solo oggi – a distanza di anni dall’accadimento – sembrerebbe essere spunta fuori la verità. Cos’è successo quel giorno? E, soprattutto, cosa è accaduto realmente tra Meghan Markle e Kate Middleton?

Chi lo sa se è stata proprio quella la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Stando a quanto si apprende dal racconto di Tom Bower, però, sembrerebbe che sia proprio dopo quell’avvenimento che Kate Middleton sia scoppiata a piangere. Il motivo? Sulla biografia reale si legge che siano stati i diversi punti di vista che le due donne avevano sull’abito che la piccola Charlotte, secondogenita di Kate e William, avrebbe dovuto indossare nel giorno delle nozze di suo zio Harry essendo lei una delle sue damigelle. C’è, infatti, chi diceva che sarebbe dovuto essere più lungo. E chi più corto. Chi, infine, voleva che la piccola indossasse le calze. E chi no. Insomma, un totale disaccordo. Ma non solo. Sulla biografia, si legge anche che Meghan abbia fatto un paragone tra Charlotte ed Ivy, anche lei damigella d’onore. Un confronto che è andato giù alla Middleton, che sarebbe scoppiata a piangere.

Secondo voi, da che parte sta la verità?