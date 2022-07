Sabrina Ferilli e lo sketch con Totti: un hater la prende di mira, lei risponde così

Sabrina Ferilli e lo sketch con Totti: un hater commenta in modo brusco in basso al video pubblicato sui social e lei risponde così.

Da quando è stata annunciata la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti non si parla d’altro. La conduttrice de L’Isola dei famosi con un comunicato Ansa ha fatto sapere che dopo 20 anni e tre splendidi figli insieme il matrimonio con l’ex capitano della Roma è terminato.

Poco dopo anche Totti ha rilasciato le prime parole: “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio ma oggi la scelta della separazione pur dolorosa non è evitabile”. Una rottura che ha spiazzato il pubblico dato che vedeva in loro la coppia perfetta, quelle persone che sembrano poter stare insieme per sempre ma questa volta il ‘per sempre’ non c’è. Dopo l’annuncio della fine del matrimonio Ilary è volata in Tanzania mentre le prime immagini che riprendono Francesco lo vedono giocare a padel insieme ad un suo ex compagno.

Si è tanto parlato in questi giorni di questa inaspettata notizia e sono molte le indiscrezioni uscite anche su presunte terze persone entrate a far parte delle loro vite. Dopo l’annuncio Sabrina Ferilli ha voluto un po’ sdrammatizzare sulla situazione pubblicando un video in cui è insieme a Totti durante una puntata di House Party, programma condotto da diversi conduttori, e quella puntata furono al timone proprio l’attrice insieme a Maria De Filippi. Ebbene, nel video vediamo la Ferilli con Totti a letto e lei che dice: “Tu lo faresti uno spogliarello per me adesso?”. Bene, a quanto pare non a tutti è piaciuto il gesto dell’attrice e un utente ha commentato l’accaduto.

Sabrina Ferilli e lo sketch con Totti: un hater la prende di mira, arriva la sua risposta

Sabrina Ferilli dopo l’annuncio della separazione di Ilary e Totti ha voluto sdrammatizzare un po’ e ha pubblicato un video di quando lei e l’ex capitano della Roma furono protagonisti di una scenetta a letto durante una puntata di House Party.

Quella puntata fu condotta proprio dall’attrice insieme a Maria De Filippi. Nel video la Ferilli dice a Totti: “E tu lo faresti uno spogliarello per me adesso?”. Il riferimento è a quando la Roma vinse lo scudetto nel 2001 e Sabrina si spogliò. Questa scena è stata molto commentata sui social, anche per esempio l’attrice Isabella Ferrari ha lasciato un commento: “Ahahahaha”, ma a quanto pare non a tutti è piaciuto il gesto. Un utente ha ripreso la riposta della Ferrari andando contro quanto scritto, questo ha portato alla pronta risposta di Sabrina.

“Se era tuo marito col cavolo che ridevi” ha scritto l’utente e la Ferilli ha commentato: “Cioè? C’è solo da ridere! E’ uno sketch“. A quanto pare il video pubblicato dall’attrice ha riscontrato divertimento ma anche un po’ di astio da qualche utente.