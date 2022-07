E’ stata fatta fuori dalla trasmissione: “Quando l’ho saputo ho pianto”, la confessione della showgirl.

Manca sempre meno all’inizio di una nuova stagione televisiva. Dopo il consueto stop estivo, i principali programmi tv torneranno in onda a settembre, con nuovi cast e nuovi concorrenti. Tra i quali non ci sarà la showgirl di cui vi parliamo oggi.

Attraverso il suo canale Instagram, aveva già raccontato di non aver passato le selezioni del programma, ma al settimanale Diva e Donna ha svelato altri particolari sul ‘rifiuto’.

La showgirl è stata fatta fuori dalla trasmissione di Rai Uno: brutto colpo per lei

È stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del GF Vip e avrebbe voluto esserlo anche della prossima di Tale e Quale Show. La showgirl napoletana, però, è stata scartata e non farà parte del cast del famoso programma di Rai Uno dedicato alle imitazioni.

“Al provino ho avuto i complimenti di tutti. Confesso che stavolta ho pianto. Ci avevo lavorato da due mesi con Marcello Cirillo. Sono tre volte che ci provo, ma niente”. Queste le parole diPatrizia Pellegrino, che a Diva e Donna ha raccontato di non aver trattenuto le lacrime quando ha saputo di non essere nel cast di Tale e Quale Show 2022. Non è la prima volta che la napoletana si è presentata ai provini della trasmissione e a quanto pare non sarà neanche l’ultima: “Non mi arrendo, il prossimo anno mi presento per la quarta volta“, ha dichiarato la Pellegrino. Che ha colto l’occasione per ringraziare Alfonso Signorini per la possibilità datale col GF Vip: “Grazie a questa esperienza la mia popolarità è triplicata”.

Un’avventura breve ma intensa, quella della Pellegrino nella casa più spiata della tv, dove è entrata a reality in corso, a novembre. Poche settimane che però sono bastate a Patrizia per far conoscere lati inediti di sé e farsi apprezzare dl pubblico.

A voi sarebbe piaciuto vederla tra i concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale Show?

Chi sono i concorrenti di Tale e Quale Show 2022

A proposito di concorrenti, per la nuova edizione dello show di Rai Uno, Carlo Conti ha messo su un cast davvero eccezionale. Non c’è la Pellegrino ma ci sarà un’altra amatissima ex gieffina: parliamo di Rosalinda Cannavò, protagonista della ventesima edizione del reality di Canale 5. In gara con lei ci saranno Andrea Dianetti, Valentina Persia, Antonino Spadaccino, Valeria Marini, Claudio Lauretta, Alessandra Mussolini, Gilles Rocca, Elena Ballerini, Samira Lui, e il ripetente con coach Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. Un cast davvero stellare, che si metterà in gioco nei panni dei più grandi artisti della musica italiana e internazionale. La prima puntata del programma andrà in onda venerdì 30 settembre e in giuria ritroveremo Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Noi noi vediamo l’ora, e voi?