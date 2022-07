Lo abbiamo seguito ne Il Segreto per anni, adesso l’attore ha deciso di cambiare look: avete visto come si è mostrato?

Il Segreto è una soap opera spagnola che abbiamo seguito per 8 anni con 12 stagioni sempre piene di colpi di scena. Nel 2021 ha chiuso i battenti, anche se in Spagna la conclusione c’è stata circa un anno prima. L’ultima puntata ha visto una serie di inaspettate scene.

Don Filiberto aveva messo delle bombe per le strade di Puente Viejo che hanno portato alla distruzione del paese e alla morte di alcuni abitanti. I primi a morire sono proprio il prete, Donna Francisca e Raimundo. Sul finire c’è poi l’inaspettato colpo di scena, Francisca rivela il segreto, il suo amore eterno per Raimundo. La soap ha visto in scena tanti personaggi, alcuni sono entrati nella prima stagione e li abbiamo visti fino all’ultima, altri sono usciti di scena prima e altri ancora sono entrati a far parte del cast a metà percorso. Nello scatto in alto è fotografato l’attore che ha interpretato Hipolito Miranar, figlio di Pedro e di Dolores. Ne Il Segreto il suo personaggio è abbastanza imbranato e impacciato.

Hipolito è stato portato in scena dall’attore Selu Nieto. A distanza di tempo avete visto com’è oggi? A quanto pare ha deciso di ravvivare il suo look!

Ne Il Segreto era Hipolito, l’attore oggi ha cambiato look: avete visto cos’ha fatto ai capelli?

Hipolito è uno dei personaggi più amati de Il Segreto. Presente dalla prima stagione ci ha conquistato con la sua simpatia e con il suo fare così poco attento e impacciato. E’ il figlio di Dolores e di Pedro e qualche volta viene preso in giro anche da loro.

La sua storia lo vedrà marito di Quintina, una donna cieca che una volta recuperata la vista fugge con l’amante. Ma dopo tanto cercare trova finalmente l’amore al fianco di Gracia. Questo personaggio è stato interpretato dall’attore spagnolo Selu Nieto. Il Segreto ha fatto sì che diventasse noto e soprattutto amato non solo in Spagna ma anche in Italia e in tutti i paesi dove è stata trasmessa la soap opera. Nieto ha alle spalle una grossa carriera come attore, ha lavorato al cinema e in televisione. Negli ultimi giorni proprio l’attore ha sorpreso i fan mostrandosi sui social con un nuovo look.

Eccolo oggi, l’avreste riconosciuto così? Ha deciso di ravvivare il suo stile cambiando il colore di capelli: “In verità la foto è una m*** ma volevo approfittare per farne qualcuna ora che ho la testolina color pulcino”, scrive ironicamente a corredo. Adesso i suoi capelli sono di un biondo abbastanza acceso, difficile non farci caso. A parte questo piccolo dettaglio non è molto diverso da come lo abbiamo conosciuto, cambia solo l’abbigliamento e un po’ l’acconciatura. A voi è piaciuto il personaggio di Hipolito?