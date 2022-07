L’attrice racconta a tutti che non pensa quasi mai al suo aspetto: si trascura

L’attrice ha raccontato a tutti di non pensare più al suo aspetto: le sue parole lasciano tutti di stucco, cosa ha dichiarato.

Per tantissime donne dello spettacolo, l’aspetto fisico o, per meglio dire, la bellezza è tutto. Per la famosissima attrice, invece, sembrerebbe che adesso non lo sia più. Dopo essere arrivata ad una certa età ed aver raggiunto una popolarità davvero impressionante, la star di Hollywood non si prende più cura del suo aspetto come faceva un tempo. D’altra parte, è bellissima! A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata!

Se proprio recentemente vi abbiamo raccontato quale sia il segreto di bellezza di Jennifer Lopez e come faccia la cantante a sembrare sempre una ragazzina nonostante i 50 anni passati, dall’altra non possiamo fare a meno di raccontarvi la confessione dell’amata attrice che ha rivelato di non prendersi più cura del suo aspetto. Per lei, a quanto pare, non esiste più una beauty routine, una skin care o tutto quello che si è soliti fare per prendersi cura di sé, ma una totale accettazione di sé coi propri pregi e coi propri difetti. Davvero clamoroso, vero? Senza alcun dubbio! D’altra parte, però, è da accettare un discorso del genere: l’attrice si ama ed accetta per quello che è. E, diciamoci la verità, non c’è cosa più bella. Curiosi di sapere di chi parliamo? Non immaginerete mai chi è la protagonista di questo nostro articolo.

L’attrice non cura più il suo aspetto: cosa ha raccontato

“I miei prodotti per la cura personale prendono la polvere sugli scaffali”, è proprio con queste esatte parole che l’attrice ha raccontato di non essere più solita a prendersi cura del proprio aspetto. Una dichiarazione davvero incredibile – dal momento che le persone che appartengono al mondo dello spettacolo amano prendersi cura di se stessi – e che ha lasciato tutti di stucco, ma che dall’altra parte sottolinea l’autenticità dell’attrice. Nel corso di una sua intervista a Michelle Visage, l’attrice ha raccontato di come la sua vita sia cambiata circa otto anni. E come adesso sia ritornato ad uno stadio di vita ‘selvaggia’. Ci credereste se vi dicessimo che ha, addirittura, confessato di non lavarsi più il viso?

Quella rilasciata da Cameron Diaz a Michelle Visage, è stata un’intervista incredibile, ma che ci permette di conoscerla sotto un altro punto di vista del tutto inedito. Chissà cosa l’ha spinta a prendere questa decisione shock, ma si può chiaramente comprendere che l’attrice ha lasciato tutti di stucco.

Cosa fa oggi?

In contemporanea all’accettazione del suo corpo, vi è stata anche un’altra rivoluzione nella vita di Cameron Diaz: l’addio ad Hollywood. Insomma, come si suol dire: l’attrice ha perso le scarpette al chiodo. Di che cosa si occupa oggi? Sembrerebbe che la bella Diaz sia un’appassionata di vini e che si stia dedicando anima e corpo ad essi.

Cosa ne pensate?