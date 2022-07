Ballando con le stelle, finalmente spunta fuori la verità sulla ‘coppia’; la confessione dell’ex concorrente non è passata inosservata.

Quanto vi manca Ballando con le stelle? Niente paura, lo show del sabato sera di Milly Carlucci tornerà in onda il prossimo autunno, con un’edizione ricca di sorprese e novità. In attesa di scoprire le coppie del nuovo cast, vi parliamo di una ‘coppia’ di una passata edizione.

Una coppia di ballerini, ma, per molti, tra di loro c’era più che un semplice legame professionale. Per tutta la durata del programma si è parlato di flirt tra il ballerino professionista e la concorrente: il feeling tra i due era davvero forte. A distanza di due anni, lei ha parlato di nuovo dell’argomento, intervistata da Leggo.

Tutta la verità su una presunta ‘coppia’ nata a Ballando con le stelle: parla lei

Non è raro che, tra un ballo e l’altro, in sala prove nasca l’amore. Nel corso di tutti questi anni di messa in onda, sono nate diverse coppie a Ballando con le stelle. Basti pensare a Natalia Titova e Massimiliano Rosolino, che si sono conosciuti proprio nel corso della terza edizione dello show, nel 2006: oggi sono genitori di due splendide bambine. La coppia di cui vi parliamo oggi, in realtà, non è mai nata, ma nel corso del programma si è parlato tanto del loro flirt. Di chi si tratta?

Di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, protagonisti dell’edizione di due anni fa di Ballando. Tra i due c’era un gran bel legame, che ha fatto sognare i fan. Ma niente di più di un bel rapporto professionale: “La gente sogna l’amore, se abbiamo regalato qualcosa in più a casa durante Ballando ben venga, ma eravamo una coppia professionale. Ora non ci sentiamo più, abbiamo due vite diverse“, ha dichiarato la conduttrice a Leggo.

Conduttrice che, ad oggi, è felicemente single, a differenza di Raimondo, che ha ritrovato la serenità con la moglie Francesca Tocca. E, con lei, tornerà anche nella prossima edizione di Amici, dove vestirà i panni di insegnante di ballo per il secondo anno consecutivo. Quali sono i progetti di Elisa Isoardi? Per lei in arrivo un programma tutto suo.

L’ex naufraga dell’Isola dei famosi condurrà Vorrei dirti che, che partirà l’11 settembre su Rai Due e andrà in onda ogni domenica pomeriggio. Una sfida non proprio semplice per la Isoardi, che si scontrerà con Amici di Maria De Filippi e Domenica In, ma la conduttrice ha le idee chiare: “Non sarà semplice, sono in mezzo a due colossi ma io faccio il mio, penso a me. Penso a fare bene un programma della domenica che deve tenere compagnia a tante persone.” Voi seguirete la nuova avventura televisiva di Elisa Isoardi?