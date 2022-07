La dieta di Antonella Elia: cosa mangia per essere sempre così in forma

Qual è la dieta di Antonella Elia? La conduttrice mostra a tutti che cosa mangia per essere sempre così in forma.

Qualche settimana fa si è conclusa per Antonella Elia l’esperienza a La Pupa e il secchione show dove l’abbiamo vista in veste di opinionista con Federico Fashion Style e Soleil Sorge. In una vecchia storia registrata durante la messa in onda del programma, mostrò che cosa succede prima di ‘entrare in scena’.

A quanto pare la conduttrice ha un rituale che segue sempre, quindi non solo in quella occasione. Ma che cosa fa? Nella storia lo mostra, mette lo smalto ai piedi e alle mani e come fa sapere, è un rituale a cui tiene molto. Il ruolo di opinionista nel reality condotto da Barbara D’Urso è solo uno dei tanti svolti in questi anni, dato che da quando ha esordito nel mondo dello spettacolo non si è più fermata. Per esempio con lo stesso ruolo l’abbiamo vista anche al Grande Fratello Vip nella quinta edizione mentre negli ultimi anni è stata concorrente in diversi format, come a a Top Dieci o a Back to school.

Oggi Antonella è molto amata e per questo possiamo facilmente immaginare che anche sui social sia seguitissima. Infatti sono oltre 300 mila i follower sul suo canale instagram ed è qui che mostra a tutti la sua quotidianità. Spesso mostra a coloro che la seguono la sua dieta, ormai è abitudine per lei far vedere a tutti che cosa prepara e cosa mangia: scopriamo insieme qual è la sua alimentazione.

Antonella Elia svela a tutti qual è la sua dieta: ecco che cosa mangia la conduttrice per essere così in forma

Antonella Elia è seguitissima sui social, aggiorna il suo canale instagram con tante foto, molte riguardano l’aspetto professionale ma non mancano scatti personali, dove la vediamo fotografata da sola o anche insieme al compagno Pietro Delle Piane.

Ricorderete li abbiamo visti a Temptation Island nel 2020, un’esperienza che per la coppia non andò nel migliore dei modi ma poco dopo si riappacificarono. La conduttrice è molto attiva e interagisce spesso con i suoi fan, lo fa anche attraverso le sue storie mostrando per esempio che cosa mangia per essere sempre così in forma o gli esercizi che fa durante l’allenamento. E’ ormai abitudine far vedere sempre che cosa mangia, tanto da aver creato la rubrica ‘La dieta di Antonella’. Ecco, ma come fa ad essere sempre in forma smagliante?

Da alcune sue ig Antonella mostra uno dei piatti preparati, un sandwich con hamburger, pomodori, avocado e verdura. Nelle successive storie ha anche registrato un paio di video in cui mostra l’allenamento, e fa esercizi diversi per il corpo. A quanto pare la conduttrice segue una dieta sana ed equilibrata e tiene il corpo sempre molto attivo allenandolo.