Dopo L’Isola dei Famosi viene fotografato mentre rovista nei bidoni della spazzatura; com’è cambiata la vita dell’ex naufrago.

È stato protagonista assoluto di una passata edizione de L’Isola dei famosi ma, dopo poco, la sua vita è cambiata. La popolarità raggiunta grazie al reality show non è durata a lungo e oggi l’ex naufrago vive in condizioni disperate.

E non si vergogna di ammetterlo. A Nuovo tv, l’ex concorrente dell’Isola ha raccontato il disagio in cui si trova, lasciandosi fotografare mentre rovista nei bidoni della spazzatura, in cerca di qualcosa da rivendere. “Voglio condividere con il pubblico la mia condizione”, ha dichiarato. Scopriamo i dettagli.

Costretto a rovistare nella spazzatura: dopo L’Isola dei Famosi la sua vita è cambiata

Una vita stravolta, quella dell‘ex concorrente dell’Isola dei famosi. All’epoca della partecipazione al reality show, nel 2010, il naufrago lavorava come personal trainer. Successivamente ha iniziato una carriera nei film a luci rosse, ma nessuna di queste opportunità si è rivelata quella giusta. Grazie all’esperienza in tv all’Isola dei famosi ha ottenuto la popolarità, ma è durata poco: “La tv mi ha gettato come un rifiuto dopo avermi sfruttato”, ha dichiarato a Nuovo Tv. Dove, qualche mese fa, sono apparse immagini che lo ritraggono mentre è intento a rovistare nei bidoni dell’immondizia.

Parliamo di Davide Di Porto, protagonista dell’Isola dei famosi 12 anni fa. Il reality, allora condotto da Simona Ventura, gli ha regalato il successo, ma solo per pochi anni. Dopo i quali il personal trainer romano ha lavorato come attore porno, ma anche quella strada non ha dato i suoi frutti. Oggi, per sopravvivere l’ex naufrago è costretto cercare oggetti nell’immondizia, per poi rivenderli ai mercatini. A dichiararlo è stato proprio lui, che non ha problemi a mostrare al pubblico le sue attuali condizioni, peggiorate ulteriormente a causa della pandemia di Covid.

Il romano si trova in serie difficoltà e non solo per via dei problemi economici: “Devo mantenere mamma Elisabetta, vive con me ma è allettata e ha bisogno di cure”, ha dichiarato a Nuovo Tv. Nonostante il risentimento nei confronti del mondo dello spettacolo, Di Porto non rifiuterebbe un’eventuale nuova partecipazione ad un reality: “Vedo certi personaggi e mi viene da ridere. Se c’è spazio per loro dovrebbe esserci anche per me”.

L’edizione del 2010 de L’isola dei Famosi è stata la settima e i concorrenti erano divisi in due categorie, quella dei “famosi” e dei “non famosi”. Tra questi ultimi c’era proprio Davide Di Porto, il settimo concorrente ad essere eliminato nel corso dell’edizione. Un’edizione vinta da Daniele Battaglia, figlio di Dodi Battaglia. Sul podio, dietro di lui, il ‘non famoso’ Luca Rossetto, ingegnere, e Guenda Goria, che si aggiudicò la medaglia di bronzo. E voi, ricordate questa edizione del reality show?